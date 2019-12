ACTUALIDAD Motociclista de 55 años de edad muere al colisionar frontalmente contra camioneta

Bombero resultó herido al volcar vehículo particular cuando se dirigía a un siniestro

Liquidador de empresa Pentzke se reúne con trabajadores para explicarles lo que viene

Ex trabajadores de empresa de parquímetros continúan sin solución

Unión San Felipe sumó a sus filas al goleador de la Tercera A

Mixto se corona campeón de la serie A de la ABAR Policial Bombero resultó herido al volcar vehículo particular cuando se dirigía a un siniestro Incendio en corrales agrícolas de sector Parrasía: Voluntario de Bomberos conducía su automóvil particular, produciéndose el volcamiento aparentemente por esquivar a un perro en horas de la tarde de ayer lunes. Policontuso resultó un voluntario de la Primera Compañía de Bomberos de San Felipe luego que el vehículo particular que conducía para dirigirse a un incendio en el sector Parrasía, volcara aparentemente por esquivar a un perro que cruzó sorpresivamente la calzada. El hecho ocurrió alrededor de las 13:00 horas de ayer lunes, luego de declararse la alarma de incendio que se producía al interior de unos corrales agrícolas en dicho sector, concurriendo personal de Bomberos. Mientras se producía la emergencia, el voluntario condujo su automóvil particular marca Honda de color blanco, placa patente DT VJ – 50 para asistir al siniestro, produciéndose el accidente de tránsito en las cercanías del Complejo Deportivo Unión San Felipe, debiendo ser asistido por los mismos Bomberos hasta ser trasladado al servicio de urgencias del Hospital San Camilo de San Felipe. En tanto Bomberos debió sofocar las llamas que se producían al interior de los corrales donde se mantenía gran cantidad de madera, provocando daños hacia algunas maquinarias y vehículos. Debido al viento existente y las altas temperaturas registradas el día de ayer lunes, el trabajo de Bomberos se extendió por varios minutos para lograr controlas el incendio. Pablo Salinas Saldías Liquidador de empresa Pentzke se reúne con trabajadores para explicarles lo que viene » Motociclista de 55 años de edad muere al colisionar frontalmente contra camioneta