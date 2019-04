ACTUALIDAD Bomberos no enviará voluntarios a incendios forestales en Santa Teresa

Vecinos de Villa El Canelo 3 imploran por un área verde para los niños

Cuatro detenidos por microtráfico de pasta base y marihuana en Catemu

Realizarán bingo a beneficio de conocido dirigente social Patricio Jofré

Escolares viajan a La Ligua para vivir su gira de estudios Explora Conicyt

Sernameg Valparaíso premió a escritora sanfelipeña Esmeralda Muñoz Crónica Bomberos no enviará voluntarios a incendios forestales en Santa Teresa Es deber de la Conaf enfrentar esos siniestros: Profundo malestar entre los Caballeros del Fuego en San Felipe contra la Corporación Nacional Forestal porque no asumen su responsabilidad en combatir los incendios forestales.

Al parecer el nuevo incendio forestal ocurrido el jueves al caer la noche en el sector de Santa Teresa, fue la gota que rebalsó el vaso. Lo anterior porque Bomberos de San Felipe, a través de su comandante Juan Carlos Herrera Lillo, cuestionó mucho la actitud que ha tenido durante todo este tiempo Conaf en cuanto a combatir este tipo de incendios, que para bomberos se traduce en un gran gasto de combustible, maquinaria, personal, que pese a solicitar que se declare alerta roja no lo han hecho. Por todo lo anterior es que han determinado no enviar personal a ese sector en caso de un nuevo siniestro.

El Comandante Herrera Lillo reconoció que para ellos es complicado el sector de Santa Teresa: «Hemos tenido una gran cantidad de incendios en ese mismo lugar y anoche (jueves) cerca de las 18 horas se declaró este incendio. La verdad que ahí hay una gran cantidad de troncos aperchados y eso fue la gran cantidad de humo y llamas que salían, nosotros nos retiramos cerca de las 12:30 horas de la madrugada por el hecho que ninguna autoridad se acercó a ese sector, llegó una brigada de la Conaf, se hicieron los contactos, a nosotros nos interesaba que se diera como alerta roja por el hecho que habían cuerpos de bomberos tanto de San Felipe como Los Andes, Putaendo, Rinconada, Santa María trabajando, la cantidad de gasto en combustible y personal, la verdad que se dieron las circunstancias que se diera alerta roja, nosotros bajamos una gran cantidad de temperatura, nos retiramos por el hecho de que el objetivo principal era que se había evitado que el fuego se propagara hacia viviendas y hasta ahí nosotros habíamos cumplido. Hicimos las conversaciones con la persona encargada que llegó de la brigada de Conaf, y él nos informó que no daba como para alerta roja y nos informó que se iban a retirar del lugar, le dije: ‘Si tú te retiras, la verdad es que nosotros no tenemos nada que hacer aquí’, porque el gasto, habían catorce unidades trabajando en el lugar para trabajar y evitar que el fuego se extendiera», indicó el oficial.

Reconoció que esta es una situación que se ha dado durante toda la temporada de verano; «seguimos y queda mucho más que se queme en el sector, así es que el objetivo fue cumplido en primera instancia, y más ahora que nos salió un incendio estructural (Portus pasado Merced); afortunadamente se pudo controlar rápidamente, le dimos prioridad al incendio estructural por el hecho que se veía un incendio de mayores proporciones, si el fuego no lo controlábamos del entretecho iba avanzando rápidamente, así es que se tuvieron que retirar algunas máquinas del sector y darle prioridad al incendio de acá del centro», indicó Herrera.

Al finalizar el Comandante Juan Carlos Herrera Lillo fue tajante al indicar que Bomberos de San Felipe no va a disponer de personal para combatir incendios forestales, especialmente en el sector de Santa Teresa, donde muy a menudo se están produciendo incendios. Vecinos de Villa El Canelo 3 imploran por un área verde para los niños »