Angustiante espera de extrabajadores de empresa parquímetros para volver a trabajar Comunidad Bomberos rescata a cabra atrapada en ducto de aguas de empresa Esval en Santa María Voluntarios regresaron el animalito a criancera: Las destacadas labores efectuadas por los Bomberos se realizaron en la planta ubicada en calle Ignacio Carrera Pinto de la comuna de Santa María. Por cerca de una hora y cuarenta minutos, voluntarios de Bomberos trabajaron para rescatar a una cabra que quedó atrapada dentro de un ducto de una cámara de tratamiento de aguas de la empresa Esval en la comuna de Santa María. Las nobles y destacadas labores por parte de los voluntarios fueron realizadas cerca del mediodía de ayer miércoles.

Precisamente el relacionador público de Bomberos de Santa María, Diego Arancibia Rodríguez, quien además participó del rescate, detalló a Diario El Trabajo que las labores se efectuaron tras un llamado de los mismos trabajadores de la empresa, quienes intentaron rescatar al animalito sin resultados positivos, debiendo pedir auxilio a los voluntarios.

«Fue el rescate de una cabrita, no sabemos cuántos días estuvo dentro de la cámara de tratamiento de aguas negras de la planta de Esval en la comuna de Santa María. Fueron los mismos trabajadores de Esval quienes llamaron a Bomberos para poder realizar el rescate, ya que ellos en primera instancia no pudieron solos. Estuvimos alrededor de una hora y 40 minutos trabajando, siempre con la ayuda de la empresa y sus trabajadores, logrando el objetivo de devolverle el animalito a una criancera adulto mayor».

Arancibia destacó los agradecimientos entregados por la criancera hacia Bomberos, esto debido a que la crianza caprina es parte de su fuente laboral y que producto de la sequía que atraviesa el Valle de Aconcagua, la adulta mayor ya había sufrido la pérdida de otros animales.

«Ella estaba muy contenta ya que ha sufrido la muerte de otros animales por falta de alimentos, y perder una cabra por un accidente era bastante preocupante para ella. La criancera se dio cuenta anoche que al guardar los animales faltaba una cabra y había asociado la pérdida a la acción de perros asilvestrados. Ella estaba muy contenta con nosotros y con la empresa que había llamado a Bomberos porque le rescataron el animal ya que es su fuente laboral», concluyó Arancibia.

Pablo Salinas Saldías