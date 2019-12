ACTUALIDAD Bomberos rescata a perrito que se ahogaba en canal de regadío de Santa María

Bomberos rescata a perrito que se ahogaba en canal de regadío de Santa María Veterinaria Municipal inició campaña de adopción: Una mujer intentó ayudar al animalito lanzándose a las aguas para rescatarlo, requiriéndose la presencia de Bomberos que finalmente logró extraerlo del canal. Siempre en su abnegada labor en beneficio de la comunidad, pasado el mediodía de ayer jueves voluntarios de Bomberos de Santa María rescataron a un perro que se estaba ahogando en un canal de regadío en las cercanías de la población Los Robles de esa comuna. Bomberos recibió una llamado de auxilio mientras controlaban un incendio de pastizales en calle Jahuel, informándose que el perrito se estaba ahogando y no lograba salir por sus propios medios, intentando una vecina introducirse al canal para rescatarlo, sin resultados positivos. Fue así que un grupo de voluntarios de Bomberos concurrieron de inmediato al sitio del suceso, logrando extraer de las aguas a la mascota, siendo asistida por profesionales de la Veterinaria Municipal, manteniéndose en delicado estado de salud. Así lo informó a Diario El Trabajo, el relacionador público de Bomberos de Santa María, Diego Arancibia Rodríguez. "Cada vida es importante para nosotros como Bomberos. Al llegar al lugar una joven mujer se había lanzado al canal para mantenerle la cabeza en alto al perro, para que no se ahogara. Bomberos rescató al perro, la señorita igual pudo salir, ella se encuentra bien, sin lesiones, pero el perrito se encuentra delicado de salud. Fue atendido por personal de la Veterinaria Municipal, estaba con hipotermia, no sabemos cuánto tiempo estuvo en el agua, estaba exhausto, se desconoce el propietario de esta mascota, no se ha logrado su ubicación". Arancibia añadió que aparentemente el animal estaba en situación de abandono debido a su estado de desnutrición, argumentando que se inició una campaña por parte de la Veterinaria Municipal para ser dado en adopción en óptimas condiciones de salud. Pablo Salinas Saldías