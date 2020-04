ACTUALIDAD Choque de alta energía en Villa El Bosque de Panquehue deja tres personas heridas

Consejero Stevenson critica "bancarización obligada" de adultos mayores Crónica 'Bono Covid' y otras ayudas ya están disponibles para quienes corresponda Hasta $260.000 recibirán mensualmente algunas familias: Fuera por el tema de la contingencia generado por el estallido social del año pasado o bien por la actual pandemia Covid-19, el presidente Sebastián Piñera ha anunciado desde hace meses varios paquetes de ayuda económica tanto para comerciantes como para las familias más pobres de Chile, sin embargo, muchos ignoran quizás cómo acceder a estos recursos, por lo que consultamos hoy miércoles al gobernador de San Felipe Claudio Rodríguez, a fin de informar a nuestros lectores sobre la situación. – ¿Qué ha pasado con la ayuda ofrecida desde hace meses y semanas por el presidente Sebastián Piñera a las familias pobres y comerciantes del país? – La verdad es que se han venido realizando una serie de anuncios por parte del presidente Sebastián Piñera y el ministro de Hacienda, que tienen que ver con beneficios sociales. En ese sentido el objetivo que se busca es dar mayor protección a la clase Media y a los sectores más vulnerables, particularmente en esta crisis que estamos viviendo, y al mismo tiempo buscar formas de ayuda para las micros y pequeñas empresas fundamentalmente. – ¿Cuáles son los canales para hacer llegar estas ayudas a manos de quienes lo necesitan? – Dentro de las medidas que se han venido aplicando están por ejemplo la Ley de Protección del Empleo, las mejoras a las pensiones del Pilar Básico, hace poco desde el viernes pasado se implementó el Bono Covid-19, también el Presidente Piñera envió al Congreso un proyecto de ley que esperamos que se pueda tramitar lo más rápido en donde lo que se busca es generar un ingreso familiar de emergencia para los sectores más vulnerables, estamos hablando de un 60% de dicho sector, son familias que fundamentalmente tienen ingresos mayoritariamente informales, esa es una de nuestras preocupaciones, de cómo se llegaba a personas que no tributan ni trabajan con boletas de honorarios, por eso se buscó esta fórmula que busca favorecer a estos grupos familiares. – ¿Cómo se entregará este Bono Covid-19? – Esto no se va a entregar a través de cargas familiares, sino de acuerdo a la composición que tenga cada grupo familiar. Por ejemplo, una familia que tenga cuatro personas y que sea parte del 40% de los hogares más vulnerables, estaría recibiendo esta ayuda equivalente a unos $260.000 mensuales, esto será por tres meses e irá disminuyendo ese valor, pero la idea es ayudar para enfrentar mejor esta crisis. Este es un bono especial que el Gobierno va a entregar en el marco del Plan de Emergencia Económica y tiene como objetivo apoyar a las familias más vulnerables en esta contingencia que estamos viviendo. Por esa razón van a tener acceso a este beneficio las personas que reciben subsidio familiar, quienes recibirán 50.000 pesos por cada causante del subsidio. También recibirán las personas acogidas al Subsistema de Seguridad y Oportunidades que han sido incorporadas hasta el 29 de febrero, quienes recibirán 50.000 pesos por familia; a quienes se suman los hogares pertenecientes al 60% más vulnerable, según el registro social de hogares. – ¿Deben tener su Ficha Social al día? – Eso es muy importante, que las familias actualicen su Registro Social de Hogares, lo pueden hacer de manera presencial en el IPS, en las municipalidades o por Internet en www.registrosocial.gob.cl y de esa manera poder ayudar a estas personas. – ¿Sólo esta ayuda se entregará este año a los chilenos? – En los próximos días el presidente Sebastián Piñera estará enviando otro proyecto de ley al Congreso que tiene como objetivo apoyar a las personas que sí cursan boletas de honorarios, pues estas personas también están siendo afectadas por esta crisis y su situación también está cambiando, por lo que esperaremos que el Congreso Nacional, diputados y senadores, lo puedan tramitar lo más rápido posible este proyecto. NO HAY QUE POSTULAR Según detalló la autoridad provincial, para recibir este beneficio no es necesario postular, pues el Estado define los destinatarios a partir de la información que ya posee; mientras que su forma de pago dependerá de las herramientas con las que cuente cada familia, pues en el caso de las personas que posean Cuenta Rut de Banco Estado, este bono se depositará directamente; mientras que el Instituto de Previsión Social definirá su modo de entrega para quienes no la tengan. «Cuando el beneficiario consulte a través de su Rut en el sitio web especialmente habilitado para obtener información por este beneficio, que es www.bonocovid.cl, aparecerá primero si es beneficiario o no, como así también, en caso de recibir el bono, aparecerá su forma de pago», indicó Rodríguez.