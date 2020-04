ACTUALIDAD ¡Buenas noticias!: No hay nuevos contagios Covid-19 en Valle de Aconcagua

Trabajadores de parquímetros de brazos cruzados tras suspensión del servicio

Cesa cobro de parquímetros a la espera de superar emergencia por Coronavirus

Cierran Cristo de Rinconada y suspenden tradicional Vía Crucis de Semana Santa

Municipio solicitará nuevamente fiscalizar para evitar instalación de feria en Encón

Comerciantes sanfelipeños reactivarán su comercio de nueve a dos de la tarde Crónica ¡Buenas noticias!: No hay nuevos contagios Covid-19 en Valle de Aconcagua No hubo nuevos casos de contagio por coronavirus en el valle del Aconcagua en los últimos días. Así lo indicó Francisco Álvarez, Seremi de Salud de la Quinta Región en su reporte diario que entrega a la opinión pública. Cabe recordar que el último caso corresponde a una mujer de la comuna de Llay Llay. En total el valle registra a la fecha 14 casos confirmados de Coronavirus. De todas maneras informó que a nivel regional se han producido siete nuevos casos. Existen dos casos ya recuperados, y 29 hospitalizados en unidades de paciente crítico estable. De los siete nuevos casos, tres corresponden a mujeres y cuatro a hombres. Todos de nacionalidad Chilena. Respecto a las ciudades de origen de estos nuevos casos, dos corresponden a la comuna de Valparaíso, uno a la de San Antonio, uno de Santo Domingo, uno de Petorca, uno de Limache y uno de Quilpué. “Es importante decir que seis de los casos contagiados, lo hicieron con casos confirmados y una proviene del extranjero de Estados Unidos”, señaló el Seremi. En toda la Quinta Región a la fecha hay 198 casos de Coronavirus confirmados. Trabajadores de parquímetros de brazos cruzados tras suspensión del servicio »