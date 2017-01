Cámaras registran a delincuente en plena acción de hurto a una veterinaria

A pleno día en avenida Miraflores: El video se viralizó por las redes sociales, logrando obtener el nombre del sujeto que ofrece servicios de jardinería, sin embargo el profesional afectado denunció el hecho a Carabineros sin obtener respuesta positiva.

A través de una publicación en Facebook, la clínica veterinaria PuntoVet subió a la red las imágenes donde se aprecia a un delincuente que se apoderó de una banca que encontraba en la entrada del local, cometido cerca del mediodía de este miércoles en avenida Miraflores de San Felipe.

En la secuencia, se puede apreciar que el sujeto ingresa hasta el local portando unas tijeras ofreciendo servicios de jardinería, sin embargo ante la negativa del personal, el sujeto se retira de la oficina observando los movimientos en las afueras del establecimiento.

En cuestión de segundos, el antisocial ejecuta su cometido llevándose la especie hasta la vía pública sin ser advertido en esos instantes por los trabajadores.

No obstante, el delito fue confirmado posteriormente por su propietario cuando revisó las cámaras de seguridad instaladas, individualizando al sujeto que fue denunciado ante Carabineros, sin obtener una respuesta positiva para la captura del acusado.

Fue así que desde la misma veterinaria, repudiaron el hecho publicando su malestar a través de esta red social, sosteniendo que el local ya ha sido afectado por delitos robos anteriormente dentro del año que llevan en esta dirección, así lo informó a Diario El Trabajo el veterinario Max Lemaitre.

“Este sujeto ingresó ofreciendo hacer el jardín y le dijimos que no, después se robó la banca. Ya no han robado varias veces, una vez me robaron el calefont, entonces al llamar a Carabineros me dijeron que no podían hacer nada, que hiciera un muro más alto, entonces es penca la respuesta porque si ponemos muros altos, alambres, cámaras por todos lados, alarmas entonces no vamos a terminar nunca”.

El profesional agregó que gracias a la publicación en internet han obtenido datos personales del sujeto, tales como su nombre y dirección “tenemos ocho personas que coinciden con el nombre de la persona, su dirección, que hasta tiene un puesto en la feria el fin de semana, probablemente allá aparecerá nuestro banca, pese a ser una persona conocida, Carabineros dice que no puede hacer nada”.

Pablo Salinas Saldías