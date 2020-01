Camión tres cuartos resbala y vuelca aparatosamente en la ruta 60 CH

Pavimento resbaladizo habría causado el accidente:

PANQUEHUE.- Un espectacular volcamiento protagonizó el conductor de un camión tres cuartos a la altura del empalme de la autopista 60 CH con el Troncal Panquehue, en el kilómetro 46. Al parecer el accidente habría ocurrido por lo resbaladizo del pavimento en la carretera a raíz del intenso calor de ayer martes.

Al lugar del percance se apersonaron unidades de Bomberos de Panquehue, Carabineros y también una grúa para levantar el vehículo marca JAC, patente DB FJ 42.

Diario El Trabajo estuvo en el lugar y pudimos hablar con Eduardo Tapia, conductor del camión de tres cuartos de la empresa Copeval.

«Eran como las once y media cuando yo venía de Panquehue en dirección a Llay Llay. Yo venía a buena velocidad, inclusive venían dos vehículos delante del mío a una velocidad prudente. Lo que pasó es que en la carretera hay un líquido, algo pegajoso y con el calor estaba muy resbaloso, apenas venía yo con una carga mínima de 1.000 kilos de mezcla de abono. Gracias a Dios y a que venía con el cinturón de seguridad puesto no me pasó nada», dijo Tapia a nuestro medio.

Roberto González Short