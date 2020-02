ACTUALIDAD Cáncer de laringe aflige y consume a conocido componedor de huesos

Cáncer de laringe aflige y consume a conocido componedor de huesos Gerardo 'Makanaki' Veas necesita de nuestra ayuda: Dependiendo de un respirador mecánico para poder continuar con vida y sin poder hablar ni alimentarse por la boca, a causa de un cáncer de laringe y daño en sus pulmones, así permanece desde hace siete meses el conocido y querido vecino de La Santita, Gerardo 'Makanaki' Veas, de 76 años de edad. Estos lapidarios males lo tienen a muy mal traer y el panorama para él es poco alentador, ya que los médicos lo han desahuciado. Pese a todo esto y tratando de enfrentar sus enfermedades con una actitud realista, 'Makanaki' no se derrumba, se mantiene sereno y agradecido con Dios por la vida que le ha permitido vivir. Diario El Trabajo visitó al conocido vecino ayer jueves en su casa de habitación para volver a conversar con él, ya que en repetidas ocasiones en nuestro medio publicamos notas periodísticas para destacar su oficio de componedor de huesos, oficio que desarrolló durante 60 años. BINGO SOLIDARIO Toda esta situación nos lleva a lo importante en este momento para Gerardo. Él fue también un destacado dirigente del Club Deportivo La Santita. Por años se empeñó en ayudar a sus vecinos como dirigente vecinal y ayudó mucho en gestiones para que sus cercanos llegaran a tener su vivienda propia. Ha sido un buen hombre hasta el día de hoy, es por eso que la comunidad deportiva del Club de Fútbol La Santita está desarrollando junto a su familia un grandioso Bingo Solidario. Premios son lo que más hay, pues de muchas partes han llegado electrodomésticos, artículos de cocina, mercadería, ropa y línea blanca le han donado, para que este Bingo sea más que provechoso para todos. «Nuestro amigo Gerardo siempre estuvo ahí cuando cualquier vecino necesitó de apoyo, a los niños les enseñó el amor por el deporte y muchos hoy tienen vivienda propia gracias a su trabajo comunitario; también por el trabajo de componedor de huesos y porque supo sembrar solidaridad, por eso ahora lo queremos apoyar; él no está solo, está su esposa María Eugenia acompañándole en todo, sus hijos y nietos, y nosotros sus amigos no queremos estar ajenos a su dolor, por eso estamos invitando a todos los sanfelipeños para que vengan a jugar este Bingo Solidario por 'Makanaki', será el sábado 22 de febrero a las 19:00 horas en la multicancha de La Santita, el valor de cada cartón es de $2.000, hay que apoyar, estarán varios artistas sorpresa de la zona animando la jornada», dijo a nuestro medio el presidente del Club Deportivo La Santita, Antonio Toro Maldonado.