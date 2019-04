ACTUALIDAD Cáncer de ojo condena a joven madre de dos niños a la muerte

Hasta el 30 junio se mantendrá autorización provisoria de cobro de parquímetros en calles Salinas y Coimas Comunidad Cáncer de ojo condena a joven madre de dos niños a la muerte FALP revisa biopsia para eventual radioterapia y prolongarle la vida: Una joven madre de dos pequeñitos, sanfelipeña y estilista, se encuentra al borde de un precipicio a lo desconocido. El cáncer que sufre no le deja muchas opciones de vida, pero ella se aferra a vivir por amor a sus hijos.

Es una situación De Vida o Muerte. No hay medias tintas para que hoy en Diario El Trabajo hagamos el llamado al más apremiante y solidario espíritu de colaboración para una de las nuestras. Una sanfelipeña ha recibido la más lapidaria e inmerecida sentencia de muerte por parte de los médicos de la Junta Médica del Hospital Carlos Van Buren, quienes le han dictaminado un cáncer en su ojo derecho inoperable. No le dan una sola esperanza. SALVEMOS A FERNANDA

Diario El Trabajo pudo hablar con Fernanda Ordóñez Ruiz, vecina de Villa El Señorial y una estilista local que gracias a su profesión se ganaba la vida trabajando a domicilio en San Felipe para criar a sus dos pequeños retoños.

«Soy Fernanda, tengo 31 años, soy madre de dos hijos pequeños León de 5 y Colomba de 2, lamentablemente padezco de un cáncer extremadamente agresivo, es un carcinoma adenoidea quístico ubicado en los lagrimales de mi ojo derecho, después de muchas resonancias magnéticas de órbita la Junta Médica del Hospital Carlos Van Buren determinó que mi cáncer es irreversible y no tiene cura. Sólo pueden ayudarme con morfina para el dolor cada seis horas, y un par de horas al psiquiatra para soportar el shock de la noticia. Pero como no pienso rendirme ni bajar los brazos por la vida de mis hijos y la mía, buscamos una segunda opinión en la Fundación Arturo López Pérez (Falp), en la cual me han dado una esperanza de realizarme una cirugía y radioterapia, las cuales tienen un valor que no está a mi alcance. Estamos organizando bingos, vendemos rifas (…) por lo menos yo necesito de tu ayuda en este momento tan difícil para poder llegar a la meta y así poder pagar mi cirugía y radioterapia, para poder vivir un poquito más y disfrutar de mis hijos, mi familia y mis amigos, sé que te pondrás en mis zapatos y me ayudarás con un granito de arena, gracias por escucharme y saludos y bendiciones para todos», nos comentó por medio de un vídeo la joven Fernanda, desde su cama en Cirugía Mujeres del tercer piso en el Hospital San Camilo. BINGO SOLIDARIO

También Diario El Trabajo habló la noche de este miércoles con la madre de la joven Fernanda, doña Lidia Ruiz, ella nos habló de los esfuerzos que están haciendo para salvar la vida de esta sanfelipeña.

«Estamos ya organizándonos para realizar un Bingo Solidario en los primeros días de mayo para poder recaudar fondos para cubrir todos los costos que tengan que ver con la Falp, por ahora sólo para los análisis ya gastamos $200.000, cuando lleguen esos análisis habrá que verlo con la oncóloga nos dirá de cuánto se trata (…) la tarde de este martes tuvieron que bajarla del tercer piso donde estaba, porque el dolor era muy intenso, creo que la operarán este jueves (hoy) al parecer el Doctor Leyton la atendió, la verdad es que ellos, los médicos, ellos decidieron con la doctora Correa que hay que operar de urgencia, pero no para parar el tumor, sino para sacar el ojo porque el tumor es muy agresivo, y al crecer, ese tumor empuja el ojo hacia afuera (…) en cuanto al Bingo Solidario lo primero que puedo solicitar a los lectores de Diario El Trabajo, es que nos regalen premios, vajillas, electrodomésticos, juguetes, queremos que se salve Fernanda, sé que con esta fundación y la ayuda de todos puede ser posible, primero Dios eso sí», comentó la angustiada madre.

Nuestro medio consultó al Hospital San Camilo, desde donde se nos confirmó que efectivamente hoy jueves Fernanda estará siendo intervenida por una eminencia médica en el campo ocular, la Doctora Carmen Torres, especialista en órbita y oculoplástica, quien hará la cirugía para extraerle su ojo afectado. Importante aclarar que la FALP lo que está valorando realizar en este caso un favor de esta paciente, es determinar si es viable o no la radioterapia, ya que el dictamen es irreversible.

Los interesados en contactar con los padres de esta joven madre sanfelipeña pueden llamar al +56 9 9386 0118. Nota

