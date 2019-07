Captan violenta riña entre conductores al chocar en Maipú con O’Higgins



Mujer que extrajo cadena de su cuerpo se transformó en viral:

Accidente de tránsito dejó a involucrados con lesiones de carácter leve la noche de este domingo.

En pocos minutos se trasformó en viral en redes sociales, el registro de un video de dos conductores y sus ocupantes, quienes protagonizaron previamente una colisión en la esquina de las avenidas Maipú con O’Higgins en San Felipe, llamando la atención que una mujer extrajo desde sus partes íntimas, una gruesa cadena para amedrentar en medio de un enfrentamiento a golpes entre los conductores, debiendo intervenir Carabineros.

El accidente de tránsito ocurrió en horas de la noche de este domingo, donde según Carabineros, uno de los conductores no habría respetado la luz del semáforo, originándose la emergencia, resultando las personas lesionadas tras el impacto entre los móviles.

Otros registros audiovisuales darían cuenta de un enfrentamiento con palos entre los conductores, quienes debieron ser esposados por Carabineros para lograr adoptar el procedimiento de rigor y realizar la constatación de lesiones de los involucrados.

Según informó a Diario El Trabajo, el capitán de Carabineros Franco Herrera Quezada, el conductor del vehículo marca Toyota Yaris, identificado como Pablo Romo Robles, de 25 años de edad, circulaba acompañado de una mujer de 20 años de edad por la avenida Maipú de norte a sur: «Al momento de enfrentar el semáforo de avenida Maipú con Tacna Sur, según su versión, inició la marcha contando con luz verde, y de manera sorpresiva apareció una camioneta de color rojo, que no habría respetado la luz roja de avenida Maipú con Tacna Norte, colisionándola en el costado izquierdo».

No obstante el segundo conductor identificado como Williams Klein Olguín, de 37 años de edad, asegura que circulaba en su camioneta marca Chevrolet acompañado de una mujer de 35 años de edad, por avenida Tacna Sur de poniente a oriente, y al llegar a dicha intersección, donde se ubican los semáforos, inicia su marcha cruzando la calzada con luz verde, siendo colisionado por el otro vehículo.

«Ambos conductores se echan la culpa y aseguran que los dos cruzaron con luz verde. Los involucrados resultaron con lesiones de carácter leve y contusiones. Se realizaron los intoxilyzer, ambos conductores iban en normal estado de temperancia y uno de los vehículos mantenía su documentación vencida», agregó el oficial policial.

Asimismo, Carabineros descartó la información que trascendió que un funcionario policial sería uno de los protagonistas del accidente, reiterando que los conductores identificados a raíz del violento enfrentamiento, no quedaron en calidad de detenidos: «Hubo que calmar a uno que estaba más exaltado, pero no fue detenido».

Consultado sobre la mujer que extrajo una cadena desde sus partes íntimas, el Capitán Herrera precisó que «en estricto rigor la cadena no es un elemento que esté prohibido y ella no agredió a nadie, más que nada (ella) se ofuscó pero es algo que es común».

Finalmente ambos conductores fueron citados a comparecer ante el Juzgado de Policía Local.

Pablo Salinas Saldías