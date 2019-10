ACTUALIDAD Hombre causa explosión de gas y es eyectado de tercer piso Condominio Santo Domingo

Comisión Autónoma de Derechos Humanos de Aconcagua trabaja en terreno Policial Carabineros desmiente robo de patrulla policial durante disturbios en Llay Llay Once personas detenidas la noche de este sábado: En el transcurso de las manifestaciones, un grupo de encapuchados habría arrojado piedras contra la subcomisaría de Carabineros de esa localidad. Tras la contingencia nacional durante la noche de este sábado y luego que las autoridades levantaran el Estado de Emergencia y suspensión del toque de queda, se registraron diversos incidentes en Los Andes, San Felipe y Llay Llay, siendo esta última comuna la que arrojó un total de once personas detenidas por Carabineros.

Asimismo durante esa jornada, rápidamente se viralizó por redes sociales el presunto robo de una patrulla de Carabineros, donde se aprecia un alto contingente de uniformados corriendo tras el móvil de la institución, tras la supuesta sustracción por manifestantes, situación que fue descartada tajantemente por el capitán Rafael Ramírez a Diario El Trabajo.

El oficial respondió señalando que en medio de los disturbios ocurridos en la comuna de Llay Llay, «los funcionarios policiales aplicaron una de las tácticas que utilizamos anoche (sábado) para dispersar a los manifestantes. El vehículo policial va adelante y nosotros atrás corriendo, para que los manifestantes se dispersen».

Ramírez detalló además que alrededor de las 21:30 horas en la Ruta 5 Norte un grupo de 300 personas aproximadamente, procedieron a interrumpir el flujo vehicular a la altura del kilómetro 86 en ambas direcciones, donde Carabineros al concurrir al lugar habrían sido agredidos con piedras y elementos contundentes por los manifestantes, debiéndose actuar por parte de la Policía en restablecer el orden y la seguridad.

Posteriormente a eso de las 22:00 horas en el centro de esta misma comuna, manifestantes encendieron barridas en distintas arterias. Diario El Trabajo obtuvo en forma exclusiva un registro audiovisual donde se aprecia que una turba de encapuchados habría arrojado piedras u otros elementos contundentes hacia el frontis de la subcomisaría de Carabineros.

Al respecto, el Capitán Ramírez afirmó que a raíz de este ataque sufrido el cuartel policial, un sujeto fue detenido como uno de los responsables de los daños ocasionados contra esta subcomisaría, sin registrarse personal policial lesionado, siendo derivado hasta el Juzgado de Garantía de San Felipe ayer domingo para ser formalizado por la Fiscalía.

Asimismo, durante estos disturbios ocurridos en Llay Llay, Carabineros informó que se detuvo a un total de once personas de sexo masculino, quienes por medidas de seguridad fueron trasladados hasta San Felipe, quedando posteriormente en libertad en horas de la madrugada.

