Con dos caídas en línea el Prat cerró fase regular para el olvido en la LNB Crónica Carabineros tiene registrados más de 20 vehículos usados en saqueos y barricadas Han surgido críticas al actuar de Carabineros de Chile. En el caso de San Felipe, el mayor Mauricio Guzmán Yuri, en conversación con los medios de comunicación, reconoció algo que para nadie es un misterio, como es que Carabineros está realizando servicios mucho más largos, extensos, que en otra época. Debido a lo anterior, explicó el oficial, al personal se le está haciendo relevo, con descanso programado con el fin de no desgastar a los funcionarios en forma innecesaria. Junto con ello manifestó que tienen registrado un número bastante importante de vehículos que han participado en saqueos y trasladando elementos para armar barricadas. "No me hemos tenido mayores problemas respecto a la administración del recurso humano, que es lo más importante que tenemos en Carabineros. No hemos tenido mayores denuncias, quejas, respecto al proceder de Carabineros; han sido puntualmente dos o tres hechos, pero que no ha sobrepasado mayormente el índice de violencia", dijo el mayor Guzmán Yuri. Consultado si han detectado que las personas que participan en saqueos están organizadas, si tienen alguna información con respecto a eso, señaló que hay mucha información que Carabineros maneja, la cual han denunciado a la fiscalía; "Mantenemos imágenes, estoy claro que Investigaciones paralelamente tiene su investigación, tanto acá como en otras comunas cercanas como Panquehue. En Curimón tenemos mucha información que se está trabajando, que se han hecho allanamientos, se ha requisado vehículos, especies sustraídas, y tengo entendido que se está trabajando profundamente en esa situación, lo cual ya tenemos algunos tipos de decomiso, tanto de acá como en otros lados producto de saqueos", señaló el mayor. Dijo que hasta el momento no se ha podido establecer el nivel organizacional de las personas. Aparentemente serían oportunistas, quienes se organizan pero sin ningún líder, sino que en forma conjunta, simultánea, como fue en el supermercado A Cuenta, el Unimarc de Avenida Encón: "Han llegado vehículos, camionetas, todos los vehículos están empadronados y denunciados a la fiscalía", señaló Guzmán. En cuanto al número de vehículos que han participado en saqueos, indicó que se tiene un número superior a 20, entre furgones, automóviles, camionetas, estas últimas varias que han repartido neumáticos en la comuna. Dentro de estos 20 vehículos están los que han participado en saqueos, como también los que han transportado elementos para armar barricadas. Reconoció finalmente que hasta el momento no han podido establecer el origen de los neumáticos.