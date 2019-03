ACTUALIDAD Municipio retira más de dos toneladas en casa atestada de perros y basura

En Santa María con 142 colleras parte hoy Final Nacional Rodeo Campesino

Cartuchos de dinamita robados en Rinconada no podrían ser detonados

Por un forado roban especies y dinero desde local de comidas en Catemu

Histórico ‘Cocoa’ Villarroel plantea que se contrate a técnico y jugadores de la zona

Motorista resultó lesionada tras colisionar frontalmente contra furgón Policial Cartuchos de dinamita robados en Rinconada no podrían ser detonados Según informó comisario de la PDI: No obstante la Policía de Investigaciones trabaja en la ubicación de estos elementos, cuya mala manipulación podría generar una explosión. LOS ANDES.- El jefe de la Brigada de Robos de la PDI de Los Andes, comisario Germán López, confirmó que los cartuchos de dinamita sustraídos desde el polvorín de una empresa tienen algunos elementos faltantes que impedirían su detonación. No obstante ello, el oficial dijo que luego de constituirse en el sitio del suceso se hizo un encargo a nivel nacional para poder ubicar estos explosivos.

«Al tratarse de elemento explosivos se requiere una manipulación por parte de expertos en este tipo de material, por lo cual llamamos a la comunidad si es que ven uno de estos cartuchos de dinamita, a que avisen de inmediato al Fono 134, para que se aislé el lugar donde se encuentren estos elementos explosivos y se pueda realizar la manipulación de estos por parte de personal experto en ello», declaró el comisario.

Agregó que según lo observado en el sitio de suceso la empresa mantenía los resguardos necesarios para este tipo de elementos, en lo referido al manejo de explosivos que son a la vez sustancias químicas, «y los delincuentes ingresaron por un camino aledaño por ser este un sector rural en un cerro de rinconada, y pera abrir los conteiner cortan los sellos de seguridad con un elemento contundente, hacen el ingreso, sustraen las especies y se retiran por un camino aledaño dentro de la ubicación de la empresa».

El comisario recordó que cuando han sido robados explosivos, fuegos artificiales y elementos de estas características a nivel nacional, «hemos observado que lo de explosivos está destinado a la minería, no obstante aquello son cartuchos que no están completos, y faltan sus componentes para ser activados, aun así la recomendación es a no manipularlos pues se desconoce se desconoce si se puede activar con algún otro medio». Por un forado roban especies y dinero desde local de comidas en Catemu » En Santa María con 142 colleras parte hoy Final Nacional Rodeo Campesino