Bailes chinos honrarán este domingo a Nuestra Señora de la Madre Tierra Comunidad Celebran ‘Día del Patrimonio’ con muestra fotográfica de vecinos fundadores Hoy en la Sede Comunitaria de Villa Algarrobal: Para hoy a contar de las 18:30 horas en la sede comunitaria de la Villa El Algarrobal está contemplada una interesante actividad de celebración del Día del Patrimonio, la cual realizarán a través de una exposición de fotografías de los antiguos vecinos que fundaron la villa.

La dirigente del lugar, Andrea Quijanes Olivera, dijo a nuestro medio que era «una muestra fotográfica para recordar a nuestros vecinos que levantaron el Algarrobal, cuando Algarrobal era sólo tierra, no había luz, no había agua potable, como digo las calles eran de tierra, gente que trabajó mucho y es una muestra que se está haciendo con mucho cariño. Nosotros vamos a celebrar el día del patrimonio más que con cosas como construcciones, es el patrimonio vivo que son las personas, que la mayoría está con su foto, su historia, por ejemplo la historia del colegio que es tan importante en Algarrobal, de don Heriberto Bermúdez que era el dueño prácticamente de todo Algarrobal, él cedió todos los terrenos para construir la escuela que lleva su nombre, la primera población que se llamaba Villa Algarrobal y el terreno para el club deportivo también lo donó él, entonces es cómo se centra en él y de ahí la historia de las otras persona que fueron contribuyendo a formar la comunidad», dijo Quijanes.

– ¿Cómo surge esta idea?

– El año pasado se celebró en el Colegio donde nos invitaron a participar como junta de vecinos, fue muy bonito una muestra con las leyendas del Algarrobal, con las personas más longevas, cosas antiguas que se utilizaban, ahí surgió la idea y a raíz de eso empezamos en el Facebook de la junta de vecinos a contar historias de las personas más antiguas de Algarrobal, que fueron y son importantes, que a lo mejor los más jóvenes no saben de ellos, lo que costó, los sacrificios que hicieron para levantar esto.

Andrea Quijanes Olivera reiteró la invitación a la comunidad para que vayan a contar de las 18:30 horas hoy a la sede comunitaria a disfrutar de esta histórica muestra fotográfica de personas que fundaron Algarrobal. TECHO DE LA PARROQUIA

También aprovechó nuestro medio para hacer una invitación a los vecinos a apoyar el cambio de techo de la capilla: «Estimados vecinos y amigos de Algarrobal, les informo e invito cordialmente a cooperar con el Cambio de Techo a nuestra Capilla María Inmaculada el sábado 15 de Junio a partir de las 9:00 de la mañana. Tenemos los materiales, ahora sólo falta la mano de obra, la capilla es de todos y es parte importante del patrimonio de Algarrobal, muestre su compromiso y anótese para ayudar y dar ideas para hacer el trabajo lo mejor posible. Todos los maestros están invitados a colaborar con esto tan lindo. Desde ya agradecemos su buen corazón. Les recuerdo que el techo de la iglesia se está cayendo debido a las palomas», finalizó Quijanes.

