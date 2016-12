Cemento Melón podría comprar arena de Las Salinas para usarla como combustible

Posible solución confirmaría presencia de hidrocarburos en el material térreo: Información fue dada a conocer por el Consejero Regional, Iván Reyes, quien aportó nuevos antecedentes respecto de lo nocivo que resulta ser para la comunidad sanfelipeña, el proyecto de la empresa GEA.

Tras el proceso de participación ciudadana que desarrolló la semana recién pasada el Servicio de Evaluación Ambiental, SEA, en el cual se instruyó a los vecinos de Algarrobal en torno a cómo debían realizar sus observaciones al proyecto en que GEA pretende recibir arenas contaminadas desde el sector Las Salinas, en Viña del Mar, -y la consiguiente presentación que la empresa realizó del mismo- nuevos antecedentes respecto de la presencia de hidrocarburos en este material térreo y hasta una posible solución al conflicto, han ido apareciendo durante los últimos días.

Así lo informó el Consejero Regional, Core, Iván Reyes, quien aseguró estar en conocimiento de que los estudios realizados a las arenas en el año 2001, en los cuales se detectaba contaminación desde la superficie hasta las napas subterráneas, están en proceso de revalidación y más allá de que GEA se defienda argumentando que son muy antiguos, éstos están hechos bajo la norma de un país europeo que maneja muy bien el tema, como es el caso de Holanda.

A lo anterior se suma el hecho que, durante la semana recién pasada, en una visita realizada por el Gobierno Regional a las instalaciones de la industria Cemento Melón, los representantes de la compañía calerana reconocieron que están estudiando la posibilidad de adquirir estas arenas como material combustible para el proceso de producción de cemento.

“Si tú tienes una empresa como Cemento Melón que está pensando en quemar las arenas porque tienen trazas de hidrocarburo, es porque simplemente el material está contaminado de combustible, entonces no nos traten de seguir engañando”, enfatizó Reyes.

Junto con esto, Reyes afirmó que “los antecedentes suman y siguen, es más, yo tengo hoy un documento de cómo podrían operar los obreros si este proyecto se llegase a concretar, en la forma que debieran realizar su trabajo, con trajes especiales, con mascarillas y sin contacto directo con el material; si yo tengo todas esas prohibiciones, de qué estamos hablando”, cuestionó el Core, haciendo alusión a que los intentos de la empresa por hacer creer a la comunidad que las arenas no están contaminadas serán completamente infértiles.

Respecto de la molestia que evidenció la comunidad, al momento de realizarse el proceso de participación ciudadana encabezado por SEA, específicamente en el momento que GEA hacía la presentación del proyecto, Reyes detalló que “el tema empieza a complicarse cuando la empresa GEA empieza a explicar lo que significa el proyecto, porque la introducción básicamente parte riéndose en la propia cara de la comunidad, específicamente de la gente de Algarrobal, al momento que ellos plantean que son una empresa modelo y que prácticamente la Comunidad Económica Europea debiera venir a tomar clases con ellos para ver cómo se manejan los residuos domiciliarios”, puntualizó el Core.

“Mi problema no es con Inmobiliaria Las Salinas, yo tengo desconfianza con GEA, yo no quiero que se le autorice la construcción de un nuevo módulo para material térreo no contaminado, nosotros no nos podemos transformar en fiscalizadores permanentes para saber qué es lo que trae GEA. Yo creo que aquí el municipio, por ejemplo, debiera revisar algunas medidas con respecto de esta empresa, que la verdad lo que menos tiene es ser un buen vecino y responsabilidad social con la comunidad”, concluyó Iván Reyes.