Cesa cobro de parquímetros a la espera de superar emergencia por Coronavirus

Empresa concesionaria declinó prorrogar el actual contrato, pese a que Concejo Municipal autorizó extenderlo por tres meses.

La Municipalidad de San Felipe informó que la empresa Haima Limitada, a cargo de la concesión del sistema parquímetros, finalmente declinó prorrogar el actual contrato por los próximos tres meses, el cual venció el pasado 25 de marzo.

La decisión fue informada luego que el Concejo Municipal autorizó extender por buen servicio la actual concesión y, en cuya sesión, también se acogió la posibilidad de efectuar una rebaja del aporte económico que se entrega al municipio.

Precisamente, el último punto, se incorpora a petición de la propia empresa, debido a una disminución de la cantidad de vehículos estacionados en el centro, principalmente, en las calles periféricas.

El director jurídico del municipio, Jorge Jara, explicó que la empresa desistió de seguir el contrato dada la baja que experimentaron las ventas como consecuencia de la actual emergencia sanitaria. "En consecuencia, la empresa no estaba en condiciones de trabajar la jornada completa y menos mantener la dotación de 45 trabajadores", comentó.

Sobre los pasos a seguir, Jorge Jara indicó que se levantará un documento formal que coloca término al contrato y dar paso al cierre administrativo del mismo; "lo que significa que a contar de este lunes 6 de abril no hay cobro de parquímetros. El municipio evaluará, en su minuto y cuando las condiciones tiendan a normalizarse, la posibilidad de ejecutar un nuevo trato directo, mientras se llama a una nueva licitación pública que debe autorizar el Concejo Municipal", acotó.