Choque de alta energía en Villa El Bosque de Panquehue deja tres personas heridas Uno de ellos grave, pero fuera de riesgo vital: PANQUEHUE.- Una colisión automovilística de alta energía fue la ocurrida hoy miércoles a las 14:42 en la ruta Troncal en Panquehue, a la altura de Villa El Bosque. Los dos autos menores involucrados son de marca Mazda 3. Como resultado de la poderosa colisión resultaron heridas tres personas, la conductora de uno de los autos, y el conductor y su acompañante del otro Mazda. Minutos después del accidente llegaron al lugar Bomberos de Panquehue y de San Felipe, unidades del SAMU para trasladar a los heridos, uno de gravedad con TEC cerrado y golpes en el cuerpo y cabeza los demás. EN INVESTIGACIÓN Según versiones de los vecinos, uno de los vehículos manejado por una educadora de párvulos de esa comuna, intentó salir de la población para incorporarse al flujo vehicular, y por razones que ahora son investigadas, no se percató que venía el otro auto, chocando así y girando varias veces en la ruta principal. Otros vecinos afirmaron también que el vehículo de la parvularia habría presentado una falla que le impidió a su conductora maniobrar o controlar su automóvil, quedando a merced del otro auto al no poder frenar el suyo. Diario El Trabajo obtuvo un informe preliminar del suboficial de Carabineros Juan Fernández López, quien nos reportó que «esta es una colisión frontal de dos vehículos menores con tres personas lesionadas, una de ellas con lesiones graves, sin riesgo vital, los tres pacientes fueron trasladados por el SAMU al Hospital San Camilo de San Felipe», dijo Fernández. Roberto González Short