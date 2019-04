Cinco trabajadores heridos tras choque de camioneta con un automóvil

Navarro con Santo Domingo:

Un total de cinco trabajadores de la empresa de aseo Veolia resultaron con heridas leves, luego que la camioneta en que se movilizaban fue chocada por un automóvil que se presume no se detuvo ante el signo Pare. El accidente ocurrió este viernes pasadas las cinco de la mañana en la intersección de las calles Santo Domingo con Navarro.

Carlos Cantillano, conductor de la camioneta y supervisor de la empresa, dijo que él iba subiendo por Calle Santo Domingo en dirección al oriente, «al llegar a Navarro viene un auto y se pasó el disco Pare, donde la camioneta sufrió daños en las puertas, gracias a Dios nuestros trabajadores resultaron sin mayores lesiones, fueron leves», indicó.

Dijo que el automóvil era conducido por un joven, quien señaló que tenía problemas en su casa, admitiendo que no había respetado el signo Pare. Cantillano destacó la oportuna llegada de Carabineros, Bomberos y Samu, siendo trasladados hasta la Asociación Chilena de Seguridad. Se descartó la presencia de alcohol en ambos conductores, según lo expresado por Cantillano.

Carlos Cantillano aprovechó para aclarar que ellos ingresan al trabajo a las cinco de la mañana «porque se estaba especulando que era una camioneta fiscal y no correspondía al horario aclaro que los trabajadores entran a trabajar a las cinco de la mañana, esto porque aparece el logo de la municipalidad, pero eso por el contrato que existe», indicó