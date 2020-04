Clases se retomarán sólo después del peak de contagios por Covid-19 en el valle

Asociación de Municipalidades Región de Aconcagua :

Ediles además decidieron no abrir los establecimientos en el caso de que no se cumplan condiciones de infraestructura y sanitarias necesarias para que los estudiantes estén en buenas condiciones

El pasado jueves los alcaldes que componen la Asociación de Municipalidades Región de Aconcagua, se reunieron en dependencias del Centro Cultural y Museo Presidente Pedro Aguirre Cerda de Calle Larga para acordar en conjunto planes de acción que les permitan enfrentar importantes temáticas tales como educación, salud, acceso al agua, entre otras, que se han visto afectadas por la sequía y la pandemia del Covid-19.

Uno de los acuerdos más importantes que surgieron en esta reunión fue definir las condiciones que deben existir para que los estudiantes del Valle de Aconcagua vuelvan a clases presenciales.

«Existe el consenso amplio y unánime que lo más importante para nosotros es la salud e integridad física y síquica de nuestros niños y niñas, por lo tanto nos negamos a abrir los establecimientos educacionales mientras no haya pasado el peak de la pandemia en el país y en nuestra zona», sostuvo el presidente de la Asociación de Municipalidades Región de Aconcagua, Nelson Venegas, quien además agregó que tras el peak de contagios, de no cumplirse condiciones de infraestructura y sanitarias para que los estudiantes vuelvan a clases, los establecimientos no serán abiertos.

Además de acordar enviar un mensaje de apoyo y solidaridad a los trabajadores de la salud, quienes por estos días se encuentran realizando una esforzada labor en los diversos centros de salud del país y en especial del Valle de Aconcagua, los alcaldes manifestaron el apoyo a la comuna de Putaendo, debido a la reciente aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental que permite la realización de sondajes de una empresa minera (ver nota aparte).

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Durante esta reunión se generó un plan de proyectos que será entregado a las autoridades regionales para generar recursos que permitan una reactivación económica que posibilite enfrentar de mejor forma las complejas situaciones que tendrán que enfrentar en los próximos meses muchas familias aconcagüinas.

«Hacemos un llamado concreto para que nuestros parlamentarios tengan un rol más activo respecto de la solución y exista una mayor conexión con los alcaldes para que en conjunto veamos como solucionamos en concreto los problemas que nos están afectando», agregó Nelson Venegas.