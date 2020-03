ACTUALIDAD Con protestas, detenidos y abogados heridos cerró segunda jornada 8M en San Felipe

Trabajadores a Honorarios repudian actuar de Carabineros tras incidentes del lunes

Cobardes delincuentes agreden y roban a mujer cuando se dirigía a su trabajo

Unión San Felipe dejó escapar un triunfo que parecía seguro ante Valdivia

A la cárcel ambos imputados por la muerte de conocido guardia de seguridad

Mujeres aconcagüinas se hicieron sentir también en las calles de San Felipe Comunidad Cobardes delincuentes agreden y roban a mujer cuando se dirigía a su trabajo La abordaron frente al Buen Pastor, temprano en la mañana, en su trayecto al Terminal Rodoviario para tomar bus rumbo a Santiago. Una mujer fue asaltada cuando se dirigía desde su domicilio, ubicado en la Villa El Carmen de San Felipe, hacia el Terminal Rodoviario para abordar el bus de las cinco y media de la mañana con destino a Santiago donde trabaja. Sin embargo, al pasar frente al colegio Buen Pastor, fue abordada por dos sujetos que la agredieron y le robaron. En conversación con nuestro medio, la señora Sylvia García relató que «justo donde están las puertas del Buen Pastor, sorpresivamente dos muchachos jóvenes se encontraron conmigo y quisieron arrebatarme la cartera. No me pregunte por qué, pero atiné a afirmar la cartera igual, forcejeamos y yo le digo déjame sacar los papeles y te llevas todo lo demás, ellos me dijeron: ‘¡No, suéltala!’, le dije que no y uno de ellos me tiró al suelo, puso su rodilla sobre mi costado y con su mano también aplastó mi cara contra el suelo para inmovilizarme, así el otro tomó la cartera y salieron los dos arrancando. Igual los perseguí porque tomaron dirección hacia la Villa El Carmen de vuelta, subieron por Michimalonco. Yo corrí hasta un poquito más arriba de la vuelta de David del Curto, venía un radio taxi, lo hice parar con la intención más que nada me llevara a casa y yo ahí le pagaba la carrera, no era para que me llevara gratis ni nada, y el radio taxi me esquivó… Yo estaba al medio de la calle… me esquivó y pasó de largo. Los muchachos siguieron corriendo, se metieron por el pasaje Vedruna y se perdieron obviamente», dijo la afectada. Finalmente llega a su casa donde su hijo la auxilió, llamaron a Carabineros quienes en cinco minutos estaban en su casa: «Me tomó la denuncia correspondiente, salimos a dar vueltas por si los encontrábamos por ahí… obviamente que no y afortunadamente me enteré que alguien encontró mis documentos y los vino a dejar a la radio Aconcagua», dijo la víctima. – ¿Le robaron dinero, cosas así? – Bueno, habían 20 mil pesos en dinero en efectivo y el celular, esas son las cosas de valor, nada más. – El susto tremendo. – Sí, el susto tremendo, si yo todavía tirito, ando con una sensación de inseguridad tremenda; imagínese, viajó todos los días a Santiago en ese horario, estaba más preparada que me pasara algo en Santiago, pero no aquí en mi ciudad… Toda mi vida he vivido en esta ciudad y ahora no hay tranquilidad en ninguna parte, la ciudad aquí está muy insegura, muy insegura. – ¿Va a tener que tomar alguna medida? – Obviamente que ahora resguardos personales, en el sentido que alguien me acompañe al terminal en ese horario, y lo más probable que ya definitivamente busque otro lugar donde vivir porque no puede ser. – ¿Qué consecuencia le quedó de esto? – Tengo rasmillones, en el costado izquierdo, brazo, piernas y todo, seguramente mañana me va a doler más todo porque al momento que me arrojaron al suelo uno puso su rodilla aquí en el costado y la cara en el suelo, entonces lo más probable es que mañana amanezca con más dolor. – ¿Logró visualizar algo de los sujetos? – Sí, son dos jóvenes delgados… muy delgados, con olor a que estuvieron como de parranda toda la noche, al parecer drogadictos… cara de drogadictos. Dice que gritó, porque siempre ve gente por ahí; «hoy día nadie… nadie, la verdad que nadie, entonces igual traté como para pedir ayuda, pero nadie, y lo otro… los hombres estaban como raros, no lograron así como escapar muy fuerte porque generalmente esos malos arrancan y se pierden de inmediato; éstos no, por lo mismo yo traté de seguirlos por donde se fueron y todo, no iban muy fuerte corriendo»… Unión San Felipe dejó escapar un triunfo que parecía seguro ante Valdivia » Trabajadores a Honorarios repudian actuar de Carabineros tras incidentes del lunes