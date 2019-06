ACTUALIDAD Colectivo casi causa tragedia en Merced con Portus y luego escapó del lugar

Milagrosa recuperación experimenta joven catemina que despertó del Coma

Más de 500 personas marcharon por la Plaza de Armas por Paro Nacional de parvularias

Habitantes del Condominio Peumayén imploran por tener en su poder sus escrituras

Historia, Artes y Educación Física se mantendrán como asignaturas obligatorias en San Felipe

Delincuentes entran a robar y causar daños a comedor solidario en la Parroquia Andacollo Policial Colectivo casi causa tragedia en Merced con Portus y luego escapó del lugar Testigo asegura que no respetó luz roja del semáforo: Uno de los vehículos afectados por el irresponsable conductor atravesó el cierre perimetral de una obra en construcción. Un accidente vehicular que pudo tener trágicas consecuencias debido a la hora y el lugar donde se produjo, se registró ayer en la mañana, a eso de las 08:45 horas aproximadamente, en la concurrida intersección de las calles Merced con Portus, pleno centro de San Felipe.

En ese lugar, según un testigo, un taxi colectivo cuyo conductor no respetó la luz roja, chocó a dos vehículos, un Mercedes Benz y un Nissan color blanco. Este último arrasó con el cierre de una construcción de estacionamientos, terminando al interior del sitio.

El testigo, sobre el accidente, señaló lo siguiente: «Venía subiendo un colectivo por calle Merced y se pasó la luz roja (Merced-Portus), impactando al vehículo Nissan color blanco y lo metió a la casa, el colectivo se dio a la fuga por Yungay hacia el norte», indicó.

Según lo que pudimos apreciar en el lugar no hubo heridos. Sólo daños en dos vehículos.

En el lugar se constituyó personal de Carabineros, quienes adoptaron el procedimiento de rigor.