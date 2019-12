Colisión múltiple de cuatro vehículos causa expectación en Avenida Chacabuco

ACTUALIDAD Bomberos rescata a perrito que se ahogaba en canal de regadío de Santa María

Presencia de bebé de 8 meses de edad que viajaba en uno de los móviles involucrados, despertó la preocupación de numerosas personas que presenciaron el accidente. Una colisión múltiple se registró ayer en la mañana en el costado norte de la Avenida Chacabuco, pasado calle Navarro, en la cual participaron cuatro vehículos, entre ellos un bus de la empresa JM que trasporta personal. El accidente generó preocupación porque en uno de los vehículos se desplazaba una bebé de ocho meses de edad. Uno de los conductores del accidente, Tomás Condell, dijo a nuestro medio lo siguiente: "Nosotros estábamos esperando con un conductor que me antecedía, que una señora se estacionara al costado derecho, y otra persona, una mujer, paró detrás de mí. Y mientras estábamos haciendo la espera vino un bus que no sé por qué no se percató de que estábamos los tres vehículos esperando, e impactó al vehículo que estaba detrás de mí; el vehículo que estaba detrás me golpeó a mí y yo al que estaba delante", dijo. – Como efecto dominó. – Exactamente. – ¿Alguna lesión, iba solo o acompañado? – Yo iba solo, pero la señora que iba detrás de mí iba con tres ocupantes, uno de ellos era bebé y parece que no le pasó nada, pero igual se fueron al hospital. – ¿Daños en su camioneta? – Sí, en el parachoques trasero y el delantero resultaron afectados. El conductor del bus indicaba a unas personas que esperaba poder revisar la cámara de seguridad. Al lugar concurrió personal de Carabineros, Bomberos y SAMU. Estos últimos trasladaron a dos adultos al Hospital por lo que pudimos apreciar. De todas maneras iban conscientes, sin heridas de gravedad. Lo mismo que la bebé de ocho meses, familiar de la destacada psiquiatra Iris Boissier que llegó al lugar y estaba muy preocupada por la situación. Cabe destacar que la bebé iba sentada en una silla reglamentaria en la parte posterior como corresponde, lo que sin duda evitó que sufriera alguna lesión. El tránsito debió ser suspendido por largo rato, hasta que finalmente los vehículos fueron retirados del lugar y el tránsito volvió a la normalidad. El automóvil color blanco, donde iban cuatro ocupantes incluyendo a la conductora, fue el que resultó con daños de consideración al quedar entre medio de una camioneta y el bus. Carabineros adoptó el procedimiento de rigor.