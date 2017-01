Edición Impresa El Trabajo Televisión COSA PÚBLICA Candidatos a concejal: RICARDO COVARRUBIAS

Por robar duraznos de camión perdió la vida aplastado por rueda del acoplado

Guardias denuncian engaño de empresa por hacerlos firmar finiquitos ficticios

Comerciante sanfelipeño desesperado por cierre de Traslaviña-Chacabuco

Año y medio de cárcel por golpear violentamente con un martillo a su pareja

Cámaras registran a delincuente en plena acción de hurto a una veterinaria

Mujer salva de brutal puñalada que le propinó su pareja por celos

Comunidad Comerciante sanfelipeño desesperado por cierre de Traslaviña-Chacabuco Todos nuestros lectores conocen al hincha más animado del Uní Uní, Víctor Hugo ‘Vitoko’ Urbina, sanfelipeño que también tiene su propio local, en donde vende alimentos para mascotas y otros implementos para las mismas. El problema que ahora está enfrentando este querido comerciante, al igual que otros de nuestra ciudad, está relacionado con el cierre que el Municipio está haciendo en varias alamedas de la ciudad, lo que generó una caída casi total de las ventas para este comerciante en particular. ESTÁ DESESPERADO

Diario El Trabajo habló con este comerciante, «estoy desesperado, llevo ya más de dos semanas que no vendo un solo producto, pero igual tengo que pagar alquiler, luz y agua, no es posible que las autoridades nos hagan esto. Con este cierre de alamedas nos están afectando, soy de pocos recursos y tal parece que hasta el mes de marzo estarán habilitando esta vía, ningún auto pasa frente a mi local, estos clientes prefieren ir a comprara otras partes», comentó angustiado ‘Vitoko’ Urbina. SON TRES SEMANAS

Efectivamente, las cámaras de Diario El Trabajo tomaron registro del cierre de alameda en Traslaviña con Chacabuco, bloqueo impide el paso vehicular en dirección del tránsito. Nuestro medio habló ayer con Claudio Paredes, Secpla del Municipio, «efectivamente, hace pocos días cerramos esa esquina en Chacabuco, en este caso en particular las obras contemplan sólo el romper el cuello de las vías, está programado que en tres semanas, o en menos tiempo si nos es posible, estaremos habilitando el paso por esta vía, ofrecemos disculpas por los inconvenientes del caso», aseguró Paredes.

Roberto González Short Año y medio de cárcel por golpear violentamente con un martillo a su pareja » Guardias denuncian engaño de empresa por hacerlos firmar finiquitos ficticios