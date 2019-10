ACTUALIDAD Madre denuncia brutal paliza a su hijo por parte de personal de Carabineros

Este fin de semana vuelve el fútbol a San Felipe Comunidad Comerciantes de calle Prat esperan lo más pronto normalizar su horario de atención Pérdidas llegan a un 40%: Un grupo de comerciantes que tiene sus locales en calle Prat, entre Navarro y Traslaviña, esperan pronto volver a normalizar sus horarios porque las ventas han llegado a un 40% de lo que vendían antes que comenzaran las manifestaciones y por ende el toque de queda. Dicen que no están contra las marchas porque son pacíficas, sino que llaman a tener cuidado con las personas que se meten entre medio para delinquir.

Hablamos con Tatiana Navarro Villagra, quien es dueña de una tienda de mascotas, y esto es lo que nos dijo: «Lo que pasa es que nosotros tenemos una tienda de mascotería y junto a los demás locatarios de la cuadra nos estamos poniendo de acuerdo para poder abrir en horario continuado hasta las tres de la tarde. Durante esta semana han mermado demasiado las ventas y todo eso, entonces estamos tratando de normalizar un poco lo que es el funcionamiento del comercio», dijo Tatiana.

– ¿Cómo están funcionando hoy en día?

– Ayer (miércoles) estuvimos funcionando hasta las dos de la tarde, hoy día (ayer) pretendemos cerrar a las tres y así tratar de alargar un poco el horario de cierre.

– ¿Por qué no lo alargan de inmediato hasta las cinco?

– No porque a las tres generalmente es la citación de la marcha, bueno a uno le da miedo, o sea nosotros somos un negocio pequeño que se está iniciando, hay mucha inversión y te da miedo que venga la gente, aquellos que se meten entremedio, intentan robar y que nos saqueen el negocio.

– ¿Ustedes están en la calle por donde bajan manifestantes?

– Sí, nosotros estamos frente de la panadería Moderna.

– Ahora en números, ¿cómo les ha ido?

– Mal, mal pues, menos un 40% de las ventas, entonces ha bajado mucho, entonces al final uno tiene arriendos, créditos, acreedores y eso no cambia, lo único que cambian son las ventas.

– ¿Cómo pretenden realizar esta campaña, va ir de a poco normalizando?

– De a poco normalizando, nos estamos organizando con los vecinos, estamos conversando con otras cuadras también, para que poco a poco podamos ir sumando horas.

– ¿Qué pasa con el cliente?

– Mira el cliente está desesperado buscando lo que necesita comprar, pero también tiene susto, entonces ya hay filas de compras en los negocios mayoristas, pero saben también que en la tarde no pueden salir porque corren riesgo, entonces el llamado es a normalizar el horario de comercio, que la gente venga, nos visite y pedir a la gente que hace las marchas que siga haciéndolas en forma pacífica, que no deje que los ladrones se metan entremedio porque siempre van a ser menos y al final los lugares donde roban hay sanfelipeños trabajando.

– ¿Esta campaña hasta cuándo es?

– Mira hasta que se normalice, el horario de cierre va a depender del horario de toque de queda, porque tampoco nos vamos a pasar del horario de toque de queda porque es algo que respetar.

Cabe recordar que ayer el toque de queda se aplazó en cuatro horas, comenzando a las 22:00 horas.