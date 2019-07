ACTUALIDAD Este lunes parte juicio contra mujer que mató a su hermano a balazos en Departamentos Encón

Delincuente fue condenado a tres años por robar en verdulería de comuna de Catemu Crónica Comerciantes de Traslaviña colocan globos negros frente a locales debido a baja en ventas Molestia y preocupación, con posibilidad de despedir gente, estarían los comerciantes de calle Traslaviña de San Felipe producto de las bajas ventas, lo cual atribuyen a la implementación del Plan Maestro de Gestión de Tránsito en la ciudad.

Lo anterior, aseguran, porque ha disminuido el público que transita por el lugar debido al cambio de los recorridos, pues ahora los buses que van a Catemu, Llay Llay y Putaendo, pasan por calle Portus, mientras que por Traslaviña solo transitan los buses a Los Andes y taxis colectivos.

Ayer algunos de los locales de esa arteria amanecieron con globos negros en la entrada de sus respectivos establecimientos comerciales. Eduardo Muñoz, conocido popularmente como ‘Don Yayo’, de Comercial Los Muñoz, dijo a nuestro medio lo siguiente sobre su situación: «Globos negros porque ha bajado demasiado la venta, estamos matando la calle Traslaviña tajantemente, nos ha bajado un 50% la venta y es demasiado para el comercio».

– ¿Esa baja se puede demostrar con los números?

– Sí, por supuesto.

– Se lo pregunto porque la primera autoridad decía que había algunos comerciantes que estaban siendo apocalipticos.

– Lo que pasa es que a la primera autoridad no la he visto nunca aquí en Traslaviña, han pasado los asesores que tiene, ellos han pasado por aquí, miran, se ríen en una forma burlesca y se van. Yo al alcalde no lo he visto nunca aquí en Traslaviña, a lo mejor no tiene idea que existe un local de venta de quesos aquí en Traslaviña; que él venga, yo le muestro las boletas, le muestro de cuándo él hizo el cambio de tránsito, le muestro el libro ¿ya?.

– ¿El antes y el después?

– El antes y el después… Invito a don Patricio que venga a ver los libros de ventas aquí y que converse con el personal y que converse con las dos personas a las que les avisé que hasta fin de mes trabajan… De eso don Patricio no tiene idea, lamentablemente de aquí de Traslaviña se van dos personas y es consecuencia de lo mismo, en el local de la esquina pasa lo mismo, aquí en el local de ventas de celular lo mismo, eso no lo vieron ellos. Don Patricio mire claramente don Patricio Freire no tiene idea de lo que está pasando… don Patricio Freire fue a la esquina a ver que el semáforo cambió de luz roja a verde, si el caballero no sabe nada, tajantemente es así la situación, es lamentable la situación, los caballeros que tiene de asesores ellos pasan por aquí, ¿pero qué es lo que hacen?, se ponen a reír en la esquina y se van.

Otro de los comerciantes, José Saa, que tiene local de productos de limpieza, dijo que sus ventas han caído al menos en un 30 por ciento: «Tenemos globos negros porque han bajado las ventas, demasiados con el cambio, pero más con el cambio de tránsito, es que pasa menos locomoción colectiva, los colectivos era fundamental que pasaran por acá, teníamos clientes de todas las comunas aledañas que venían a tomar la locomoción, de Llay Llay, Catemu llegaban acá», señaló.

Fue enfático en manifestar que tiene cómo demostrar que las ventas han bajado un 30% aproximadamente.

En tanto Jéssica, del restaurante ‘El Clássico’, fue enfática en señalar que de cien cubiertos que vendía antes del inicio del plan de tránsito, ahora vende 50. Es decir ha bajado la mitad: «Lamentablemente si esto sigue así vamos a tener que despedir gente y esa no es la idea porque detrás de ellos hay familias. Aquí trabajamos diez personas y nos ha afectado horriblemente, ha estado súper malo, se notó el 100% la baja de clientes, una vez que se puso en práctica el plan fue rotundo. Por ejemplo nosotros vendíamos 100 platos, ahora vendemos 50, así de drástica es la baja, bajó enormemente. Antes llegaba harta gente, la clientela de nosotros la mayoría era de Putaendo, de Llay Llay, Catemu, nosotros teníamos harta clientela adulta y ahora ellos no tienen locomoción a la mano cómo la tenían acá», finalizó.

Cabe destacar que en Traslaviña pasado Merced también algunos comerciantes pusieron globos negros.

Cabe destacar que en Traslaviña pasado Merced también algunos comerciantes pusieron globos negros.

Se debe destacar que hoy se cumple recién una semana de la puesta en marcha del Plan Maestro de Gestión de Tránsito, como asimismo que los estudiantes aún se encuentran en periodo de vacaciones y obviamente ha disminuido el flujo de vehículos y personas en el centro de la ciudad. A ello se suma un sentimiento generalizado de comerciantes de todos los sectores de la ciudad que concuerdan en que ha habido una baja considerable en las ventas.