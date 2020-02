ACTUALIDAD El 10 de marzo se realizará juicio oral contra Patricia Boffa y Mauricio Quiroz

En plena calle tendrá que celebrar su cumpleaños la Sociedad de Artesanos Comunidad Comerciantes sanfelipeños aceptan las protestas, pero que sean pacíficas Grandes y pequeños están más que preocupados: Gran preocupación es la que reina en la mayoría de comerciantes sanfelipeños tras los anuncios hechos en redes sociales referentes a convocatorias a nivel nacional para hacer marchas y protestas, en algunos casos también se habla de violentas protestas, lo que genera expectación y temor, pues algunos comerciante de San Felipe sufrieron millonarias pérdidas durante las manifestaciones. La violencia fue tal en algunas ocasiones que los locales comerciales como Farmacia Ahumada, Abcdin y Farmacia Cruz Verde fueron saqueadas violentamente, un escenario que nadie quiere que se repita, por lo que Diario El Trabajo realizó ayer miércoles un sondeo entre los comerciantes de nuestra ciudad para conocer sus opiniones sobre estas anunciadas manifestaciones. «QUEMA DE CHILE POR LOS CUATRO COSTADOS» Quisimos en este artículo incluir la postura y opinión del Core Iván Reyes, un militante de Renovación Nacional que, al ser consultado por nuestro medio por estos anuncios y convocatorias a salir a las calles a protestar, serenamente nos respondió a nuestras consultas. – Anuncian nuevas protestas en todo el país, ¿qué se espera para Aconcagua? – Yo creo definitivamente que las demandas sociales todo el mundo las comparte y nadie está ajeno a lo que la ciudadanía hoy día está reclamando, pero creo que el camino no es la violencia, más bien pienso que el camino es la conversación y el diálogo, es el trabajar es el aportar, yo creo que cuando se terminan los argumentos es cuando nace la violencia, creo que tenemos que trabajar en la función del respeto, nadie es dueño absoluto de la verdad, yo no lo soy y el sector político que represento tengo claro que tampoco es dueño absoluto de la verdad, creo que Chile lo tenemos que construir entre todos, pero mientras estemos ejerciendo la violencia, incendiando locales y llamando a más protestas violentas entonces ahí definitivamente no estamos creando el clima necesario que nos permita poder dialogar. – ¿Triunfará la violencia en esta segunda ola? – Yo creo que todos aquellos que están llamando para que a partir del 8 de marzo a seguir violentando, creo que están en un camino equivocado, la violencia no los va a conducir a nada, no podemos colocar en riesgo lo que el país ha ganado porque tampoco podemos desconocer que Chile no es un país que esté mal en lo económico, existen desigualdades y eso lo tenemos todos claro, tenemos una serie de problemas en nuestro país como el tema de las pensiones, tenemos el tema de los abusos, las colusiones, y eso todos lo compartimos, pero eso se tiene que trabajar y conversar y hacer aportes pero desde la trinchera de la violencia no vamos a lograr nada. – ¿Conviene una nueva Constitución a los chilenos? – Hoy día por ejemplo han pedido un plebiscito, unos plantean una nueva Constitución, otros creemos que no tenemos por qué partir de cero, yo en lo personal creo que no es bueno partir de cero porque además el camino es más largo, pero yo creo sí en una reforma profunda con participación de la ciudadanía no tan sólo de los parlamentarios, sino que hagamos algo entre todos que seamos capaces de construir una Carta Magna que nos permita legitimarla a través después de una votación, pero siempre centrados en el diálogo siempre en el respeto, no tenemos que pensar todos de la misma manera todos tenemos distintas miradas pues hay un solo fin el de tener un país mucho más justo más solidario y tranquilo, con mucha mejor salud y educación pero eso tenemos que construirlo con paz y tranquilidad. – En esta convocatoria no hay Factor Sorpresa. ¿El Gobierno prepara medidas específicas ahora? – La verdad yo siento y creo que el Gobierno debe estar preparándose, porque efectivamente por distintos medios se ha estado llamando y anunciando que para el día 8 de marzo prácticamente van a quemar Chile por los cuatro costados, yo creo que eso no va a pasar, finalmente creo que la gente caerá en un grado de sensatez y de hecho (…) cuando las primeras marchas fueron mayoritariamente de concurrencias muy altas, la gente salió porque ya estaba cansada, pero salió a protestar y a manifestar esa molestia pero sin la intención de hacer daño, pero en la medida que se ha ido violentando, en la medida que estas protestas fueron infiltradas de una u otra manera por el Lumpen, porque el Lumpen también se ha aprovechado de las protestas y esto para nadie es un misterio que eso también ha sucedido, la gente que salió a protestar se han empezado a restar ahora porque ya ha entendido que las cosas a través de la violencia no se pueden solucionar. – ¿Mensaje para quienes piensen manifestarse en estas marchas? Decirles que todos tienen justo de expresarse, estamos en un país democrático, todo el mundo tiene derecho a expresarse a marchar, pero hagámoslo como corresponde, sin violencia porque, ¿por qué tenemos que imponernos a través de la violencia? LOS COMERCIANTES Diario El Trabajo habló también con las personas que dan Fuerza y Vigor a nuestra ciudad, los comerciantes, aquí algunos de sus comentarios: Jaime Amar Amar, exalcalde y Químico Farmacéutico: «Este 1º de marzo si se inicia una etapa nueva de violencia en nuestro país, creo que es el perjuicio más enorme que se hace a la democracia chilena y particularmente a la convivencia en nuestra ciudad, yo estoy confiado en que el País ha tomado una decisión de iniciar un plebiscito para que la forma democrática se pueda resolver los problemas que puedan afectar un país o bien darle una conducción más democrática a los procesos de desarrollo de nuestro país. Si en marzo se inician nuevas jornadas de violencia el perjuicio indudablemente es enorme en nuestro valle y particularmente nuestra ciudad está viviendo una crisis muy compleja producto en primer lugar de la sequía, en segundo lugar por situaciones que se han generado producto del cierre y traslados de empresas, e iniciar un proceso nuevo de violencia, indudablemente que sería una situación muy compleja para nuestra ciudad. Yo estoy confiado en que con sabiduría de sanfelipeños tendrán la fuerza necesaria para contrarrestar estos aspectos y no darles la conducción si es que corresponde a estos grupos minoritarios. Yo fui violentado dos veces saqueadas dos veces en San Felipe y también las farmacias en Los Andes, y hay que sentir y vivir la experiencia de esta naturaleza no tengo palabras, si estas resolvieran los problemas entonces yo podría tener algunos signos de interrogación pero esto no tiene absolutamente ningún sentido. Yo solamente espero que la convivencia la democracia triunfe finalmente en nuestra ciudad, porque siempre las grandes decisiones se toman en un contexto de participación cercana como es el plebiscito que nos va a definir el camino a seguir para nuestra Patria y nuestra ciudad». Jeannette Ahumada, comerciante: «Está bien que marchen y protesten, pero no con el maltrato a nuestros locales, llevamos más de 50 años en este comercio y somos parte de la ciudad, ni merecemos daños, somos un aporte al pueblo de San Felipe. No es justo tampoco la violencia porque genera desempleo y cierre de empresas». Wilson Castro, vendedor ambulante: «Estoy de acuerdo con estas protestas y con las marchas, pero ojala que no sean violentos y no dañen nuestros locales comerciales». Mario Saavedra Verdugo, comerciante: «Está bien que protesten, ojala que no haya violencia, yo también protestaría a nivel local por los bolardos en calle Prat y Salinas, varios vecinos y clientes se han caído ya, porque están instalados en la vereda y no en la calle, por eso protestaría también». Johanna Romero, comerciante: «Que protesten sin violencia. Es triste andar por la ciudad y ver todo cerrado, que no destruyan nuestros locales». Marcela Ferreira, comerciante: «Ojala que si hay protesta exista una buena seguridad policial, esto nos afecta a todos los comerciantes, pienso que no hay que crear una nueva constitución, más bien hay que cambiar los decretos desfavorables para el pueblo».