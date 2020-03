Crónica Comisión revisora detectó más de $20 millones faltantes en cuenta corriente de Asemuch Realizarán auditoría para aclarar dudas: Fue una comisión revisora de cuentas la que indicó a los funcionarios municipales de San Felipe agrupados en la Asemuch, que las cuentas no estaban del todo bien. Por eso se llevó a votación la realización de una auditoría interna para aclarar todas las dudas respecto a la gestión anterior que presidía Wladimir Tapia, la cual fue aprobada. La información fue confirmada a la opinión pública por el actual presidente de los municipales, Marcelo Mazuela, señalando que esta comisión fue la que dio señales que las cosas no están bien; «había un desorden financiero y solicitó con su autonomía, hacer una auditoría interna para poder aclarar ciertos desórdenes que se habían producido en la gestión anterior en la parte financiera. A raíz de lo mismo y como somos respetuosos de los estatutos y democracia, se llevó a votación y la gran mayoría de nuestros asociados presentes en la reunión asintieron que vamos a hacer una auditoría para ver realmente el estado de nuestra asociación en la parte financiera, poder despejar algunas dudas, poder confirmar otras», indicó el dirigente. Dijo que hubo un pre informe entregado por la secretaría del sindicato el año 2019, donde había un saldo en contra de unos 23 a 24 millones de pesos en las cuentas del banco, «lo cual era insostenible, con una cifra así estaríamos todos presos. Posteriormente con el trabajo de la comisión revisora de cuentas y los antecedentes que se presentaron, la cifra fue bajando y descubrieron que habían unas partidas que estaban mal ingresadas, unas cosas que estaban malas. Respecto a eso se auditó todo, se audita solamente los ingresos, egresos, los créditos, pago de convenios y eso permitió a la comisión revisora de cuentas tener un panorama bastante claro que habían anormalidades, algunas cosas que no estaban bien de acuerdo y se solicitó esta auditoría para aclarar lo antes señalado», indicó Mazuela. Reconoció el dirigente que había descontento entre los funcionarios desde hace muchos años por algunos privilegios que habían, que eran siempre los mismos; «había cosas poco transparentes, de hecho tuvimos una fuga importante de asociados en los periodos anteriores. Por lo mismo y haciendo el tipo de malo tuvimos que transparentar algo. En esta parte quiero ser súper responsable, yo cuando recibí el pre informe me reuní con la directiva anterior, salvo Francisco que no se acercó, y yo les manifesté lo que había, ahí les dije que no íbamos a transparentar lo que había, que iba a ser la asamblea la que iba a decidir los pasos a seguir. Entiendo que existe un grado de amistad, que somos colegas, gente de mucho tiempo, algo que dificulta un poco la cosa, pero una cosa es la amistad y lo otro es el gremialismo. Lo que tenemos que pensar es que estos desórdenes que habían los tenemos que arreglar; todas estas dudas tenemos que aclararlas para beneficio de todos, especialmente de la directiva anterior. Queremos que esa auditoría nos aclare, si hay culpables por supuesto se tomarán las medidas que corresponden, y si no, vamos a poder despejar una gran duda de gente que se fue molesta o que estaba desilusionada», indicó. De todas maneras reconoce públicamente que el ex presidente Wladimir Tapia ha estado dando la cara, lo cual habla muy bien de él; «ha asumido su responsabilidad y está claro que no se cometieron irregularidades de dinero, ilícitos, y yo espero que sea así y que está en la mejor disponibilidad. Estuvo en la asamblea, ha puesto el pecho a las balas, lo cual habla muy bien de él independientemente que yo diga los errores que se podrían haber cometido, y está en la mejor disposición para aclarar su gestión y lo segundo para aclarar y dar tranquilidad a nuestros asociados que son el foco de nuestro accionar», señaló Mazuela. Consultado de donde está el dinero, indicó que «cuando comenzamos a principio de año teníamos saldo a favor en la cuenta corriente, por lo tanto esos 20 millones nos preocuparon a todos porque era un locura. Son cosas que se empezaron a ordenar, en caso que faltara dinero, que lo va a determinar la auditoría, en este instante no podría asegurar ni desmentir tampoco, se van a seguir las acciones, se van a buscar los responsables, si es que alguien ha tenido privilegios y ha dejado de aportar a la asociación en el compromiso que tenga; se va a conversar caso a caso y se van a hacer los descuentos. Aquí todo el mundo va a pagar, por transparencia de ellos mismos y nosotros, porque la dignidad que tanto se predica por todos tenemos que hacerla por casa», dijo. Especificó que los dineros que faltan son por asuntos telefónicos que se pagaron de un dirigente; «de una persona que hasta el momento se ha dado, esos dineros van a ser devueltos a la arcas, porque lo que hemos logrado determinar supera el millón trescientos mil pesos en cuentas telefónicas del tesorero, es decir corresponden a líneas telefónicas que no se pagaron de parte del tesorero, estamos en conversaciones con él porque estaba con licencia médica, para regularizar la situación», finalizó Mazuela. DESORDEN ADMINISTRATIVO Consultado al respecto el ex secretario de Asemuch, Nelson Leiva, dijo que la comisión que está auditando se ha apresurado «revisando todo lo que es ingreso egreso de la asociación en cuanto a la directiva en la cual yo pertenecí. Esto lo sacaron a la luz pública, y hay un malestar por cierto de nosotros porque realmente aquí no hay nada que avale este comentario y esta información que salió a la luz pública y en distintos medios de comunicación o redes sociales», dijo. Reiteró que las cosas están mal hechas: «Primero que nada la directiva que preside Marcelo Mazuela, una gran persona, sin embargo la comisión revisora de finanzas debió haberse reunido con los dos directorios y haber mostrado los temas correspondientes; ahora nuevamente sale a la palestra que no era esa cantidad, entonces se está jugando con el honor de las personas. En ese sentido hay que tener mucho cuidado, yo no voy a decir que hay detrás familias, simplemente como persona yo encuentro que estamos mal», dijo Leiva. – En la práctica, ¿faltan esos veinte millones o no? – No, no faltan, yo pienso que hay ‘un desorden administrativo’, pero está justificada la cantidad total de que hay ciertas deudas porque hay personas que deben ponerse al día de ciertas cosas que hay, pero no existe esa cantidad determinada en esa información, lo cual obviamente produce una situación de desacreditar a los anteriores directores o en este caso a la anterior directiva y no es lo correcto. Sobre los teléfonos dijo que se hicieron los descargos ante las compañías, en este caso Movistar: «Te siguen cobrando el valor del equipo y eso es pérdida para la asociación, eso es lógico», dijo Leiva. Reiteró que todo se debe a un desorden administrativo. 