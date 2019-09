ACTUALIDAD A través de forados en la pared delincuentes roban $25 millones de Farmacia Salcobrand

CORE Rolando Stevenson llama a deudores hipotecarios a informarse sobre rebaja en los intereses

Cómo ‘el ajo’ le ha ido a Bomberos con su campaña de recolección de dinero

Abren primera escuela de porteros en el Valle de Aconcagua

Con Misa del Recuerdo honrarán este jueves a profesor sanfelipeño Patricio Bustos

Niños Scouts Ashanti sueñan con viajar a su primer Campamento Internacional en Argentina Crónica Cómo ‘el ajo’ le ha ido a Bomberos con su campaña de recolección de dinero A través de la boleta del agua: Cómo decimos en buen chileno, «cómo el ajo» cuando nos queremos referir a algo que está saliendo mal. Eso es lo que está sucediendo con la campaña ‘Junto a Esval apoya a Bomberos’, donde las personas de San Felipe que deseen donar dinero a la institución voluntaria, lo pueden hacer pagando una cuota a través de la boleta del agua que llega todos los meses.

Al respecto fue el comandante Juan Carlos Herrera quien llamó a la ciudadanía a cooperar con la institución: «Quiero aprovechar este medio, porque se sabe que nuestra institución está realizando una campaña con Esval para que se hagan socio, la verdad que vamos muy bajo de lo que nosotros pensábamos, hemos invertido mucha plata en esto y la verdad esperamos que la gente coopere porque la verdad no van a tener cortes de agua sino pagan la cuota que ellos se comprometieron, la verdad que no van a tener ninguna consecuencia, Esval tampoco nos está cobrando por lo que está haciendo, pero sí queremos que la gente nos apoye, vienen gastos muy grandes esta temporada, andan unas muchachas con el logotipo de la institución, ellas andan haciendo la recolección por las poblaciones y esperemos que la gente nos coopere, es súper importante en estos momentos necesitamos la gran cooperación de la gente», señaló.

El lanzamiento de la campaña ‘Junto a Esval apoya a Bomberos’, contó con la presencia de diversas autoridades, entre ellas el gobernador provincial de San Felipe, Claudio Rodríguez; el alcalde Patricio Freire; el superintendente del Cuerpo de Bomberos, Julio Hardoy; el consejero regional Rolando Stevenson, y el subgerente zonal de Esval, Ennio Canessa.

Cabe recordar que este convenio se firmó el día 7 de agosto en la plaza cívica, donde estuvieron presentes autoridades provinciales, donde se dijo que con esta alianza se busca recaudar aportes permanentes para la institución a través de la boleta de Esval, además de generar conciencia sobre los costos que hay detrás del trabajo voluntario que realiza Bomberos.

«Nuestro compromiso con Bomberos es parte de un estrecho vínculo que hemos reforzado en los últimos años. Hoy estamos dando un nuevo paso para que esta institución pueda tener ingresos permanentes y de esta forma, focalizar todos sus esfuerzos en el resguardo de la comunidad y no en gestionar recursos para su labor diaria. Hemos puesto todas nuestras plataformas a disposición de Bomberos, para que la comunidad de San Felipe se sume a esta campaña», dijo Canessa.

En tanto el gobernador Claudio Rodríguez Cataldo destacó esta iniciativa «que une a dos instituciones importantes en nuestra región, como son Bomberos y Esval. Es una alianza virtuosa que permite abrir mayores posibilidades para que más personas puedan aportar. Siento que tenemos una obligación moral con Bomberos, es una manera de retribuir el esfuerzo, el compromiso y trabajo que ellos realizan día a día por nosotros».

Por su parte, el alcalde Patricio Freire hizo un llamado a la comunidad sanfelipeña a colaborar con la institución: «A todos nuestros vecinos les invitamos a que sean socios cooperadores de Bomberos de la comuna, y en ese sentido, agradecemos a Esval por esta asociatividad. Los voluntarios deben dejar de andar con el tarro buscando recursos, y por ello, todos los vecinos tenemos que ser solidarios con esta campaña», manifestó el jefe comunal. APOYO FUNDAMENTAL

El Superintendente de Bomberos, Julio Hardoy, señaló que «para nosotros es fundamental este apoyo de la empresa Esval, que pone todas sus plataformas al servicio del Cuerpo de Bomberos. Nuestro gasto anual operativo es de $260 millones y no queremos tener voluntarios pidiendo limosnas en las calles. Por eso, hacemos un llamado a la comunidad a cooperar mensualmente, es un proceso muy simple que se realiza a través del llenado de un formulario, con un sistema moderno, fácil y transparente». CÓMO REALIZAR EL APORTE

Las donaciones voluntarias parten desde $1.000 y para concretarlas basta completar un formulario que estará disponible en la sede del Cuerpo de Bomberos de San Felipe, quienes visitarán el domicilio para oficializar el aporte. Además, los clientes de Esval podrán suscribir directamente el convenio en la oficina de atención de la empresa.

Este aporte podrá ser modificado en cualquier momento, reemplazando la información en el formulario. El objetivo es que la contribución sea permanente, pero de todas formas cada cliente podrá renunciar en cualquier momento, en forma presencial o a través de la línea de atención 600 600 60 60.

Además, en caso de registrarse una deuda de dos meses impagos en la cuenta del agua, el convenio se anulará automáticamente. Las donaciones realizadas no están afectas a intereses, reajustes, multas ni gestiones de cobranzas, por ende, Esval aportará con la contribución de cada cliente, la que se entregará íntegramente a Bomberos. Abren primera escuela de porteros en el Valle de Aconcagua » CORE Rolando Stevenson llama a deudores hipotecarios a informarse sobre rebaja en los intereses