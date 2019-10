ACTUALIDAD Siete damnificados deja voraz incendio que consumió tres viviendas en Quebrada Herrera

Histórica inauguración de renovada calle Abraham Ahumada por más de 1.300 millones Comunidad Competencia World Skills Chile 2019 este año se disputará en la Escuela Industrial Fontanería, Mecatrónica e Instalaciones de paneles fotovoltaicos: Nuevamente la creatividad, destreza y deseos de ser los mejores en su campo se apoderarán de cada estudiante chileno que participará en la competencia nacional World Skills Chile 2019, torneo de habilidades técnicas que se desarrollará por cuarta oportunidad en el patio techado de la Escuela Industrial de San Felipe, y este año en las especialidades de Fontanería, Mecatrónica e Instalaciones de paneles fotovoltaicos. SUEÑAN CON AMÉRICA

Diario El Trabajo habló ayer lunes con el profesor Jorge Muñoz Madrid, jefe de la especialidad de Electricidad. «A esta actividad asisten competidores de todo nuestro país, la competencia se realizará del martes 22 al jueves 24 de octubre, de 9:00 a las 13:00 horas y de las 14:00 a las 18:00 horas, luego de la deliberación de los expertos, el viernes 25 de octubre se realizará la Clausura y premiación en ‘La Cúpula’ del Parque O´Higgins, en Santiago. De nuestra escuela son como doce los estudiantes que competirán este año, no todos lo harán acá en San Felipe, algunos viajarán a las otras sedes del SNA Educa, pues son cuatro: Alto Auspicio, Temuco, San Felipe y La Unión. En el caso puntual de San Felipe, nuestra Escuela Industrial albergará a unas 60 personas entre estudiantes competidores y expertos supervisores de las pruebas a ejecutar en el patio techado. Importante señalar que además de disputarse el título y los mejores lugares de la World Skills Chile 2019, cada estudiante también lucha por uno o varios boletos al World Skills América, todo es posible, siempre nos ha ido bien y creemos que este año lograremos nuevos avances», dijo Muñoz. PUNTA DE LANZA

Hay que tomar en cuenta que WorldSkills Chile ya es ‘Punta de Lanza’ con respecto a la instancia de medir las destrezas de los distintos estudiantes técnicos del país. En estas competencias ellos compiten de igual a igual cuando se trata de alcanzar la medalla de oro en las distintas disciplinas que cada año reúnen los torneos. En 2019 el torneo nacional contará con 28 habilidades en competencia, las cuales se disputarán en 15 sedes a lo largo del país (cuatro son de SNA Educa), abarcando desde la ciudad de Alto Hospicio hasta la localidad de Osorno en el sur del país. LAS COMPETENCIAS

Según datos oficiales, las competencias para 2019 son muy variadas, entre ellas están Cocina, Minería, Robótica Móvil, Mecatrónica, Soldadura, Energías Renovables y Riego Tecnificado, entre otras, permitiendo así dar continuidad a la competencia, investigación y visibilidad a áreas que tienen gran interés entre la comunidad educativa.

En cuanto a los lugares de competencia dispuestos para el torneo, WorldSkills Chile sigue trabajando bajo la premisa de abarcar cada año más localidades y descentralizar las competencias, llegando este 2019 a la importante cantidad de 15 sedes a nivel país, con presencia en el norte, centro y sur de Chile. Para esta tremenda gestión, WorldSkills Chile ha visto en distintas casas de estudio un socio colaborador estratégico, sumándose nuevamente Inacap, Ipchile, SNA Educa, Ciisa, Lichan e IDMA.

