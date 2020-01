ACTUALIDAD Compra colectivo en $11 millones pero al registrarlo descubre que era ‘clonado’

Policial Compra colectivo en $11 millones pero al registrarlo descubre que era 'clonado' Le decomisaron el auto hasta que se aclare su caso: En un tremendo lío llegó a meterse aparentemente Abel Valencia, un vecino de San Felipe luego de comprar un automóvil Hyundai Accent 2008 en la suma de $11.000.000 (once millones de pesos) a quien se identificó como el poseedor de una Carta Poder para hacer tal transacción. El auto, al ser un colectivo, tiene que tener todos sus papeles en regla, incluyendo sus cartones de recorrido, mismos que no los tenía, por lo que Valencia se dirigió ayer jueves a la Línea 8, en donde el secretario de esa línea, Fernando Leones, no encontró registro del vehículo, hasta que minutos después en la línea 1, al llegar el interesado a pedir los cartones de recorrido, se topó con la mayúscula sorpresa de que había comprado un colectivo con los registros clonados, ya que el auto original se encontraba en ese mismo lugar frente a sus ojos. NO LO PODÍA CREER De inmediato el tesorero de Línea 1 colectivos de San Felipe, Jorge Aravena, informó a Carabineros de la situación, «lo que descubrimos es que un auto involucrado, o sea, a Luis Alberto Salgado le robaron sus documentos y con su carné de identidad han hecho una Carta Poder para poder vender los derechos de renovación de su auto colectivo que está activo y trabajando, y se encontraron con que necesitaban sacar los cartones de recorrido para poder darlos de baja de línea, y fue este jueves cuando al venir una persona a solicitar esos cartones de recorrido y carta de baja no se pudo hacer debido a que el auto original está trabajando en óptimas condiciones y por ningún don Luis Salgado lo ha vendido, ya es la segunda oportunidad que pasa lo mismo con el mismo bandido (…) aparentemente se podría decir que la persona que compró este auto clonado pareciera ser inocente, pero resulta que él está consciente que no contaba con los cartones de recorrido, entonces para ese trámite hay que hacerlo en Seremi con sus cartones de recorrido, en este caso que lo que pareciera más bien ser es ingenuidad de quien compró ese vehículo clonado, porque se supone que cuando compramos un colectivo, éste tiene que tener todos los papeles originales. En este caso cuando vino el dueño a solicitar la carta de baja, se encontró con la coincidencia de que el auto original estaba acá en nuestra sede, es un Hyundai Accent 2008», informó Aravena. «ME ESTAFARON» Diario El Trabajo habló en exclusiva con Abel Valencia, dueño del taxi clonado, «yo leí en Diario El Observador un anuncio en que se vendía un auto en $12 millones con sus permisos para trabajar, la oferta me pareció tentadora y me comuniqué y luego de renegociar el precio lo pactamos en $11 millones. La compra la hice en una notaría en La Calera, allá mismo hice el pago en un banco y recibí el auto, ya en San Felipe procedí a solicitar en la línea a la que estuviera inscrito que me lo dieran de baja para trabajarlo yo, y me llevo la sorpresa de que mi auto no es original, es clonado y ahora estoy en este problema», dijo Valencia. Por su parte el secretario de Línea 8 Fernando Leones, explicó a nuestro medio que «el caballero llegó a nuestra Línea, presentó sus documentos para ver si los puede registrar y al ver que no cumple con la documentación necesaria procedimos a revisar los documentos para saber a quién pertenece y él nos dijo que pertenece a una línea de San Felipe, por lo que comenzamos a investigar fuimos a Línea 12, luego llegamos a la Línea 1 y resulta ser que hay constancia de que el auto con esas referencias está trabajando, descubrimos en ese momento que se trataba de autos clonados, por lo que llamamos a Carabineros y ahora los dos autos tanto el original como el clonado están detenidos hasta que el fiscal decida», comentó Leones. Al final del día no hubo detenidos pero el auto irregular quedó decomisado.