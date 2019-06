ACTUALIDAD Joven de 19 años de edad pierde la vida en trágico volcamiento de automóvil

Mujer fue condenada a 541 días de cárcel por microtráfico de pasta base Comunidad Comunidad educativa de Escuela Buen Pastor protestará hoy frente al edificio donde funcionan hasta hoy Claman por solución al cierre que es tener su propio edificio: Profesores temen por su trabajo. Niños y apoderados esperan una prórroga de la Comunidad Religiosa, pero por escrito. DAEM no se pronuncia al respecto. Para las 10:00 horas de hoy martes fue anunciada una enérgica respuesta de profesores, estudiantes y apoderados de la Escuela Buen Pastor, en la que exigirán al Municipio y puntualmente a la DAEM San Felipe, una respuesta clara sobre el destino que ellos han trazado para dicha casa de estudios, esto porque como ya es conocido desde hace dos años, el inmueble en el que funciona pertenece a la Comunidad Religiosa Buen Pastor, misma que desde hace tiempo solicitó la devolución del edificio, antes que la propiedad pueda eventualmente ser tomada por el Gobierno. PIDEN CLARIDAD

Diario El Trabajo habló ayer lunes con Waldo González Vivar, profesor de matemáticas de la Escuela Buen Pastor, y uno de los docentes que está coordinando esta manifestación en el frontis del recinto educativo.

– ¿Cuál es el espíritu de esta protesta, qué buscan con la misma?

– El espíritu de la protesta que estamos anunciando para este martes es básicamente encontrar respuestas un poco más concretas respecto de la situación en la que se ve involucrada nuestra Escuela Buen Pastor. Necesitamos algún tipo de soluciones definitivas apuntando a que si bien tenemos que entregar las instalaciones, nosotros debemos tener claro el panorama laboral y el de los niños y respecto a continuar nosotros con nuestro proyecto educativo en esta escuela.

– ¿Qué han logrado conversar con las religiosas dueñas del inmueble?

– La última conversación que sostuvimos con ellas quedamos en que ellas iban a ver la posibilidad de extender esto, de hacer una prórroga en abril de este año y a la fecha no se nos ha dado una respuesta formal, pero sí hemos hecho algunas gestiones y la directora por ejemplo ha conversado con las religiosas y ellas sí tienen toda la facilidad para prorrogar esto (…) parece que sí tienen toda la voluntad de prorrogar esto, aún así nosotros no tenemos ningún documento, ahí está nuestro temor.

– ¿Cómo les ha ido con las autoridades municipales?

– Con el Municipio la última reunión la tuvimos con el administrador apostólico (Pbro. Jaime Ortiz de Lazcano) en el Obispado, en la que estuvieron las autoridades municipales, entre ellas el alcalde Patricio Freire, la reunión fue el año pasado y en esa fecha se acordó que en abril de este año tendríamos una respuesta definitiva; ahora estamos un poco en el aire, no tenemos nada concreto. Si nos damos cuenta, el hecho de tener una nueva prórroga es más de lo mismo, nosotros ya como comunidad estamos cansados en base a esto y necesitamos respuestas en la parte laboral.

– ¿Qué solución sugieren ustedes a las autoridades para solucionar este problema?

– Nosotros siempre hemos tenido la idea de poder hacer un tipo de fusión y potenciar buscando otras instalaciones, eso es lo que estamos buscando ahora, que nos puedan trasladar a otro lugar. Nosotros también como Escuela ofrecemos una solución al Municipio, y hay un documento que habla de la fusión de nuestra escuela con el Liceo Roberto Humeres, parece que en el caso de nosotros no se puede legalmente hacer la fusión, pero pasa todo por un tema de voluntades en realidad, el Liceo de Hombres tiene una capacidad inmensa, tiene pocos alumnos, nosotros podríamos ir a un costado, a un lado y movernos, nosotros queremos que este proyecto no desaparezca, porque nosotros funcionamos, tenemos un Sello, atendemos a niños vulnerables.

– ¿Y la DAEM les dio alguna solución?

– La DAEM lo que nos responde es que sí, que podría haber una prórroga, pero no tenemos el documento de esta prórroga, es decir nos van a dar un remedio, pero no nos van a curar la enfermedad, necesitamos una solución clara. REUNIÓN ESTÉRIL

Hasta el cierre de nuestra edición las autoridades municipales sostuvieron conversaciones para buscar una salida al problema de toda esta comunidad educativa, pero no se pudo conocer en definitiva si se llegó a algún acuerdo entre las partes. En la Escuela Buen Pastor estudian más de 300 niños y laboran más de 50 profesionales de la educación.

