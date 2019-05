Con 200 girasoles escolares embellecieron bandejón de Avenida Miraflores

ACTUALIDAD Trabajador de aseo municipal atropellado por motociclista que se dio a la fuga

Más que sorprendidos han reaccionados los peatones y conductores que han transitado por Avenida Miraflores desde la mañana de ayer miércoles, ya que en un sector del bandejón de esta arteria de nuestra ciudad fueron instalados 200 girasoles de ornamento, aspecto que embelleció el sector y ha hecho que se pregunten las personas ¿quién los hizo y quién los instaló?

Diario El Trabajo buscó respuesta en la Escuela John F. Kennedy, ya que de dicha casa estudiantil fueron sus alumnos quienes desarrollaron la tarea de dibujar, colorear, recortar uno por uno y pegarlos, todos los 200 girasoles ahora instalados en el bandejón ya señalado. NIÑOS TRABAJANDO

Nuestro medio habló con Soledad Basulto, profesora de Arte de la escuela, «fue durante una clase de Arte con los niños cuando comentábamos acerca de Avenida Miraflores, una de las niñas dijo ‘qué pena, se llama Miraflores y no tiene ninguna flor’, así fuimos armando el plan, otro de los niños comentó ‘y las personas que van para el hospital algunos van muy tristes porque sus familiares están enfermos, alegrémosle el viaje y pongamos flores en el camino’, así que en dos semanas logramos tener todo listo, todos se contagiaron y empezaron a trabajar por grupos, me han llamado de todas partes las amistades y colegas, felicitándonos a todos en la escuela, esperamos que no los destruyan, que aprecien el esfuerzo de los niños en este proyecto», comentó la profesional.

La intervención urbana de instalar cada girasol en el bandejón la hicieron directamente los profesores, pues se buscó no exponerlos al peligro del flujo vehicular que siempre hay en esa avenida.

