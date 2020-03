ACTUALIDAD Con bloqueo en la entrada vecinos obligan a cerrar Centro Turístico Palomar

Comunidad Con bloqueo en la entrada vecinos obligan a cerrar Centro Turístico Palomar Administrador decretó cierre inmediato con turistas adentro: Más que una enérgica protesta fue la que hizo un grupo de vecinos en la entrada del centro turístico Palomar, dependiente de Caja de Compensación Los Andes, en la población del mismo nombre en Panquehue, con miras a exigir a la administración que cierren el recinto y no se permita más la entrada a turistas. El bloqueo dice relación con la presencia de más de diez turistas alojados en ese lugar desde el domingo, lo que obliga también a los trabajadores a estar laborando y en contacto con estas personas. Diario El Trabajo estuvo en el lugar al mediodía de ayer jueves, en esa oportunidad nuestras cámaras tomaron registro del bloqueo a la entrada principal del recinto turístico. Los vecinos mostraban carteles con sus exigencias escritas, y a su vez conversamos con Rubén Henríquez, quien nos aseguró que al recinto turístico están aún ingresando turistas a vacacionar. «Acá la comunidad de Palomar se ha organizado en contra de que en este recinto sigan ingresando personas a vacacionar pues se encuentra abierto, esto por la sencilla razón de que existe mayor probabilidad de que llegue gente contagiada pues al lugar llegan muchas personas adultas mayores, pensionados y familias, y si la medida que ha tomado el Gobierno es decretar cuarentena para que la gente se quede en sus casas para no contraer y propagar este virus, lo más coherente es que este centro turístico cierre el recinto (…) En este momento hay turistas arriba, hay vecinos del sector que laboran allá y sabemos que están cocinando allá para los turistas. De momento hicimos esta denuncia en redes sociales y enviamos una carta al mismo centro turístico (…) El hecho de que estas personas sigan arriba creemos que es un acto irresponsable, pues seguirán todos exponiéndose cuando la directriz es que no lo hagan, deberían enviarlos para sus casas ahora que pueden y no se ha decretado un toque de queda o cuarentena obligatoria», dijo Henríquez. DECRETAN EL CIERRE Diario El Trabajo logró conversar con el administrador del Centro Turístico Palomar, Pablo Pastenes, él habló primero con los vecinos, y acordó decretar en ese momento el cierre del lugar. También nos confirmó que «nosotros como recinto de Caja Los Andes estamos muy preocupados de la salud de todos nuestros trabajadores y de toda la comunidad, por consiguiente y acusando recibo de todo lo que está ocurriendo en el país, las contingencias por tema de salud, y obviamente por la preocupación de nuestros vecinos, quienes se han manifestado en virtud de que la gran parte de empleados nuestros viven en el entorno, vinieron a manifestar su inquietud. Por tal motivo nosotros resolvimos poner cierre al recinto, estaremos levantando un comunicado oficial a través de nuestra área de Comunicaciones para informar el cierre, actualmente sólo tenemos a doce personas al interior del centro turístico, estas personas se estarán retirando de aquí entre este jueves y viernes, ellos ingresaron el domingo», dijo Pastenes. CESFAM RESPONDE Nuestro medio también habló con el director del Cesfam de Panquehue, Dr. Teófilo Reyes, quien nos respondió que «en relación a la petición formulada por un grupo de vecinos del sector Palomar de la comuna de Panquehue, quienes han solicitado por medidas de seguridad sanitarias, el cierre del centro turístico dependiente de Caja de Compensación Los Andes, y con el fin de garantizar la seguridad de los vecinos, dispuso hace dos días la concurrencia de una profesional del Cesfam de la comuna, quien realizó la entrega de una serie de recomendaciones al administrador para ser difundidas a su personal con el fin de asegurar un correcto manejo de las instalaciones en el tema sanitario», indicó el galeno. A su vez el alcalde de Panquehue Luis Pradenas, reconoció a nuestro medio entender «cada una de las preocupaciones de estos vecinos, por lo mismo nuestro Municipio se ha adelantado a los hechos, constituyendo una mesa comunal de emergencia por Covid19, donde se han tomado una serie de medidas preventivas, bajando el número de funcionarios públicos, atendiendo el número estrictamente necesario, apoyando la campaña de vacunación contra la Influenza. Por lo mismo reitero el llamado a los vecinos a permanecer en sus hogares y no exponerse a riesgos de contagio», dijo Pradenas. Roberto González Short