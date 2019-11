ACTUALIDAD Barricadas, saqueo y hasta corte de luz fue el balance de manifestaciones

Incendio destruyó vivienda y dejó en la calle a familia de Villa Los Aromos

Con gata hidráulica revientan cortina para robar en ‘Cecinas Santa Julia’

Empresa de parquímetros debió retirar leyenda sobre aporte a Bomberos

Este sábado 30 de noviembre sí o sí se realiza bingo solidario para ayudar a crianceros

Comercio sanfelipeño abrirá hasta medianoche este viernes y sábado Policial Con gata hidráulica revientan cortina para robar en ‘Cecinas Santa Julia’ Tradicional establecimiento afectado por cuarta vez: Amparados en corte de luz delincuentes sustrajeron principalmente bebidas y cervezas. Una vez más sujetos desconocidos ingresaron a robar al local de ‘Cecinas Santa Julia’, conocido y tradicional establecimiento comercial ubicado en Avenida Chacabuco esquina Traslaviña en San Felipe. En esta ocasión, según pudimos conocer en el mismo lugar de los hechos, fueron principalmente bebidas y cervezas las que se llevaron los delincuentes durante este robo que se produjo la madrugada de ayer, cuando se interrumpió el suministro eléctrico. Según nos manifestó el propietario del local, Carlos Varas, el hecho ocurrió aproximadamente a la una de la madrugada, “cuando hubo el corte de luz, si fue coordinado con el corte de luz, cuando internet o las cámaras se pueden bloquear, afortunadamente esas no se bloquearon”, señaló. Comenta que no pudo ver cuándo ingresaron los sujetos o cuántos eran, solamente ve después, ya que se trata de cámaras en vivo las que tiene. No obstante, precisó que la empresa de seguridad tiene las grabaciones para poder revisar las imágenes. – ¿Cuál es el sentir, teniendo en cuenta que la otra vez también le entraron a robar? – Bueno, esta es la cuarta vez que me han robado este local, pero aparentemente estos están escondidos detrás de las barricadas, porque aquí al frente había una barricada y como estaba la cercanía con el local, seguramente vinieron a tratar de abrir el local. La barricada a la que hace alusión el afectado, estaba en la intersección de la Avenida Chacabuco con Traslaviña, frente a la automotora. Cuenta que debido a los robos había mejorado la calidad de las cortinas, “pero en esta ocasión pusieron una gata hidráulica, pero ésta era de mejor calidad y trataron de abrir las otras cortinas, solamente una se dobló”, indica el afectado. – Ahora a seguir trabajando, no queda de otra. – Bueno, sí, esa es la idea… Eso es lo que hay que hacer, sino no queda otra cosa. Pero ojala pare esta cuestión, sino voy a tener que cerrar de otra forma… cerrar pa’ siempre, porque es cuarta vez y no han sido menores en las otras ocasiones. Señala que no ha despedido personal, ni lo ha pensado, pero si hay marchas, toque de queda, tiene que estar cerrando, pues “no vendo… no necesito gente”, indicó. Al finalizar dice que en los cuatro robos ha perdido diez millones de pesos. Al menos ignora en éste, pero en los demás han sido de tres millones cada uno. Empresa de parquímetros debió retirar leyenda sobre aporte a Bomberos » Incendio destruyó vivienda y dejó en la calle a familia de Villa Los Aromos