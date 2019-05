Con gran parrillada celebran empleados de Sedent el Día del Trabajador

También despidieron al Dr. Patricio Cornejo:

Muchos fueron los asados y variadas las fiestas que este miércoles 1º de mayo se realizaron en todo el mundo en celebración del Día Internacional del Trabajador, oportunidad que fue aprovechada por todo el personal del Centro Médico Odontológico (Sedent) de San Felipe, con una opípara parrillada para el gusto de todos en el prestigioso Restaurante La Ruca.

EMOTIVA DESPEDIDA

En esta oportunidad además del ambiente de camaradería que se vivió en el lugar, los discursos de rigor y los efusivos aplausos, también fue anunciado el retiro de uno de los médicos que conforman el Grupo Sedent, Dr. Patricio Cornejo, quien por más de una década atendió en este complejo médico a sus pacientes.

«Mi desarrollo como profesional de la medicina básicamente lo desarrollé en el Hospital San Camilo de San Felipe, también desempeñé labores administrativas como director del Servicio de Salud durante la década del noventa, luego pasé a ser diputado de La República entre 1998 a 2006 (…) mi vida profesional la desarrollé como médico cirujano paralelamente a mis labores parlamentarias, remarco también que con el Grupo Sedent de San Felipe laboré durante doce años, este 30 de abril me estoy acogiendo a retiro, siento que este grupo organizado por el doctor Mauricio Sepúlveda es una propuesta con mucha fuerza, que logró desarrollar un centro médico dental en nuestra comuna, agradezco que él y todos sus 16 colegas me acogieran con mucho cariño y mucho respeto. Gesto que yo valoro sustancialmente, porque en Sedent pude desarrollar mi consulta como Médico Traumatólogo», dijo el Doctor Cornejo a Diario El Trabajo, tras haber sido despedido con aplausos y abrazos.

Así también el director de Sedent, Mauricio Sepúlveda, tuvo palabras para nuestro medio: «Esta cena de gala la desarrollamos en el prestigioso Restaurante La Ruca, la organizamos en conmemoración al Día Internacional del Trabajador, pues los profesionales que laboran con nosotros siempre buscamos avanzar como una sola familia todos por el mismo norte, la idea en Sedent no es la de cerrar las puertas del centro médico y vernos al día siguiente de manera mecánica, nosotros potenciamos siempre nuestra relación humana y social, porque tenemos que saber convivir, son catorce horas diarias, mi filosofía de trabajo es que todos estemos unidos», comentó Sepúlveda.

UNA GRAN FAMILIA

Diario El Trabajo también habló con algunas de las empleadas de la empresa, entre ellas: Nayaret Reinoso, asistente del doctor Mauricio Sepúlveda: «Es muy entretenido laborar en Sedent, mi trabajo no es una rutina, todos trabajamos siempre de buen humor, tengo ya tres años en Sedent, espero seguir acá y cuando termine mis estudios en Administración Pública veré qué decido hacer, estoy muy agradecida por la oportunidad laboral que me han dado».

Tania Jeudy, técnico en odontología: «Llegué a Chile hace como tres años, al laborar en esta clínica me siento como estar con mi familia, me siento muy cómoda, llevo dos años laborando en Sedent, me siento afortunada por haber encontrado la oportunidad laboral con el doctor Mauricio Sepúlveda, su señora y sus hijos y colegas, todos me tratan muy bien».

Roberto González Short