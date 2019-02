Con neumáticos y combustible desconocidos incendian «puente de los clavos de oro»

¡Atentado en Tierras Blancas!:

Estructura sufrió graves daños en sus cimientos y permanece cerrado para el tránsito vehicular.-

Era pasado la una de la madrugada de ayer jueves cuando un grupo de desconocidos incendiaron el puente 25 de mayo, más conocido como el ‘Puente de los Clavos de Oro’ en el sector de Tierras Blancas en San Felipe.

Según señaló la presidenta de la junta de vecinos de ese lugar, Jacqueline López, «esto no es algo de los vecinos, pareciera que hubo personas extrañas detrás de esto, porque algunos habitante se toparon con gente extraña a Tierras Blancas por la entrada, por el lado de la carretera San Martín. Entonces era gente desconocida».

La dirigente social además sostuvo que «esto es grave, pudo haber agarrado los árboles y haber provocado un incendio más grande, para nosotros esto es un atentado, hay neumáticos botados acá.

«Unas amigas se toparon con gente desconocida a la salida de Tierras Blancas, de hecho ellas pensaron que las iban a asaltar porque las hicieron parar, no se acuerdan muy bien de las personas, sólo que andaban en un auto blanco, no les hicieron caso y siguieron y se toparon con el incendio», detalló la presidenta de la junta de vecinos.

La mujer además indicó que «sabemos que acá existe una demanda por un nuevo puente y que llevamos años esperando eso, pero acá la gente tampoco va a querer quedar aislada. La gente estaba muy molesta porque nos quitaron la pasada y quedamos desconectados de todo, de la micro, los colectivos, el camino al Cesfam, de todo».

Misma apreciación tiene el gobernador provincial Claudio Rodríguez, quien llegó junto con el alcalde (s) Claudio Paredes y a la directora provincial de Vialidad Patricia Terán para ver en terreno el daño que sufrió esta bullada estructura que conecta con el mundo a los vecinos de Tierras Blancas.

En este sentido la máxima autoridad provincial señaló: «Yo diría que esto es un delito, el quemar un puente que es una estructura pública, reviste caracteres de extrema violencia y que los abogados tendrán que investigar y ver el camino a seguir».

Rodríguez además precisó que «el proyecto del nuevo puente hoy se encuentra en etapa de licitación para adjudicar la construcción».

Respecto de esto último, la directora provincial de vialidad, Patricia Terán, sostuvo que «este proyecto del nuevo puente se va a realizar este primer semestre, de hecho ya está una empresa con adjudicación».

En relación a los daños a la estructura, Terán agregó que «este es un incendio que provocó daños mayores y para eso hemos cercado el lugar con las señaléticas de seguridad que corresponden».

Por su parte el alcalde (s) Claudio Paredes dijo que «esta es una situación que hay que abordar, es grave, me parece que esto no es un juego y a priori se ve que esto es premeditado. Hay que dejar que las policías investiguen y encontrar a los responsables».

Finalmente desde bomberos detallaron que «los durmientes estaban siendo consumidos por el fuego, hubo una gran cantidad de neumáticos, bencina y papel de diario que se utilizó para prender estos neumáticos», indicó el comandante del cuerpo de bomberos de San Felipe, Juan Carlos Herrera Lillo.

Herrera agregó también que «lamentablemente el puente sufrió daños de consideración, los durmientes comenzaron a quemarse internamente por lo que incluso nos costó mucho el poder apagarlos. Ese puente quedó totalmente inhabilitado producto del fuego y el desgaste de los mismos durmientes».