Con protestas, detenidos y abogados heridos cerró segunda jornada 8M en San Felipe

La tarde y noche del lunes se desarrolló en las alamedas de la ciudad de San Felipe la multitudinaria marcha 8M, convocatoria que reunió a más de 2.000 mujeres de todo el Valle de Aconcagua, iniciando en la esquina de la cancha de tenis, bajando por Chacabuco y continuando por Maipú, doblaron en Merced, dieron la vuelta a la Plaza de Armas y terminaron con una fogata en la esquina de Prat con Salinas. CIERRE EN SALINAS La dinámica de la manifestación fue la misma, bailes, canciones, antorchas, algunas chicas mostrando sus senos, pero la inmensa mayoría marchó con sus pancartas de manera pacífica. Sin embargo cuando ya se habían retirado de la Plaza de Armas, Carabineros intervino en algunos casos puntuales deteniendo a varias personas en los alrededores de las alamedas de la ciudad, llevándose así a los detenidos hasta la Segunda Comisaría. Importante señalar que de momento son los calabozos de Los Andes y San Esteban los que se están usando hasta que la nueva Comisaría esté construida. ABOGADOS DENUNCIAN Tras esta intervención de Carabineros en las cuales detuvieron a cerca de ocho personas, los detenidos fueron trasladados a la comandancia provisoria en la ex chacra El Carmen, lugar al que en horas de la noche llegaron los abogados Mauricio Mass y Daniela Quiroz, en representación de la Coordinadora de Defensa y Promoción de los DD.HH. Aconcagua, para supervisar la detención de las personas detenidas, siendo aparentemente víctimas de gas pimienta por un carabinero, retirándose éste y sus compañeros uniformados del lugar. Esta situación fue registrada en un vídeo de celular y confirmada hoy martes en horas de la mañana por los mismos abogados afectados. Primeramente Diario El Trabajo habló con la abogada Daniela Quiroz Saá de la Coordinadora de Defensa y Promoción de los DD.HH. Aconcagua: «Como parte de nuestras comisiones, la Comisión Jurídica es la encargada de constituirse noche a noche tras movilizaciones en las comisarías para realizar una labor técnica profesional sin consigna la Segunda Comisaría de San Felipe a entrevistarse con los detenidos que hayan sido llevados desde distintas comunas de nuestra provincia», dijo la abogada. – ¿Cómo se dieron los hechos que ustedes denuncian? – La noche de este lunes estuve con mi colega Mauricio Mass, nos apersonamos a eso de las 10:40 de la noche en las afueras de la Segunda Comisaría de San Felipe y en circunstancias que nos acercamos a la Guardia a preguntar por los detenidos (…) La persona de guardia nos informó con muy buenas palabras que los detenidos estaban constatando lesiones en el Hospital San Camilo, por lo tanto se nos pidió esperar para que nosotros pudiéramos realizar nuestras entrevistas pertinentes, como las que hemos venido realizando desde el pasado mes de octubre. En ese momento, cuando estábamos en el perímetro de las afueras de la Segunda Comisaría, llega el contingente de regreso a la Comisaría de Fuerzas Especiales y de forma muy agresiva, misógina, sobre todo hacia mi persona, usando Violencia de Género, con epítetos que no quiero pronunciar en este momento, nos echaron de la Comisaría de una forma muy agresiva, empujándonos con los escudos. En algún momento mi compañero recibió un manotazo en su mandíbula y como se puede observar en el vídeo que se divulgó en redes sociales, en donde consta que estábamos sólo realizando nuestra labor, un funcionario de Carabineros nos agredió lanzándonos gas pimienta, a Mauricio le llegó a todo su cuerpo y rostro y a mí en mi ojo derecho. – ¿Qué es lo más grueso de esta denuncia pública? – El hecho a denunciar es que en la Segunda Comisaría nosotros habíamos tenido una reunión el día jueves pasado con el comisario Mauricio Guzmán Yuri, a quien nosotros le advertimos la peligrosa situación que se está generando en esta instalación provisoria de la comisaría; un lugar muy tenebroso, muy oscuro, no se le está entregando información a los familiares de los detenidos, situación que a nosotros nos alertaba por la conmoción que podía generar en su exterior, y de una forma intentando buscar el diálogo, porque queremos señalar que nosotros como abogados las leyes y nuestra Constitución y las normas del Debido Proceso nos respaldan en cuanto a las visitas y las entrevistas al interior de la Comisaría, siendo parte esto de la defensa de cualquier detenido. – ¿De qué hablaron ustedes en esa reunión con el Comisario? – En esa reunión con el Comisario y los otros dos capitanes de la Comisaría de San Felipe, nos aseguraron que no íbamos a tener problemas al ingreso, intentamos generar esta conversación amistosa de diálogo, situación que la noche de este lunes no fue respetada. Lo que sigue es presentar la querella respectiva contra el funcionario responsable, además, esto tiene una responsabilidad de Mando, el comisario de San Felipe es el responsable de estos hechos ocurridos la noche del lunes, así como el gobernador Claudio Rodríguez que es el jefe de orden y seguridad. SEGUIRÁN ADELANTE También el abogado Mauricio Mass explicó a nuestro medio que «nosotros habíamos logrado el acuerdo ya con el mayor de Carabineros, comisario Mauricio Guzmán; él se comprometió a que podríamos acceder a los detenidos antes que fueran trasladados, nosotros confiamos en él. Hoy día creo que hay funcionarios que no le hicieron caso, que entorpecieron y más encima nos agredieron salvaje e injustificadamente, teniendo en cuenta que de acuerdo al Protocolo, el gas pimienta está destinado cuando hay situaciones de caos o exista riesgo para el personal de Carabineros, pero en ningún caso nosotros como abogados pudimos haber puesto en riesgo al personal policial, en ningún momento los insultamos y si fuese así debiesen habernos detenido, pero no, solamente fue la agresión y cobardemente nos agredieron, se dieron la vuelta y nos dejaron ahí. La verdad que no nos van a amedrentar, nosotros como Coordinadora y el equipo jurídico estamos más unidos que nunca y tomaremos todas las acciones de providencias y resguardos, vamos a pedir las responsabilidades administrativas y penales que correspondan y lo que sea vamos a estudiarlo», dijo Mass. COMISARIO GUZMÁN Diario El Trabajo habló en horas de esta tarde con el comisario de Carabineros de la Segunda Comisaría de San Felipe, mayor Mauricio Guzmán Yuri, quien se refirió acerca del video que circula en redes sociales, y también sobre las declaraciones de Mauricio Mass y Daniela Quiroz. «Nosotros estamos muy tranquilos con este tema, aunque a veces estas jornadas de protestas terminan mal. En cuanto al accionar de esta ONG de abogados que representan una especie de defensa de los Derechos Humanos de los detenidos, puedo decir que efectivamente sostuvimos una reunión la semana pasada para coordinar tales acciones, ellos han tenido acceso a los detenidos. Puntualmente la noche del lunes también eso fue posible, el abogado Jorge Jara Catalán pudo ingresar a conversar con varias de las detenidas, no así todos porque son muchos abogados. En cuanto a lo del viídeo, ya interpusimos la denuncia correspondiente ante la Fiscalía para que investigue a los presuntos responsables de esos hechos, igual los abogados pueden poner sus denuncias. Como parte del protocolo yo solicité hace días al Instituto Nacional de los Derechos Humanos una confirmación para conocer el status o acreditación de esta ONG 'Coordinadora de Defensa y Promoción de los DD.HH. Aconcagua', ya el documento me llegó y efectivamente me confirman que es una institución local de Derechos Humanos, no tienen las mismas facultades para inspeccionar a los detenidos a menos que los mismos detenidos soliciten su patrocinio, sólo pueden entrevistar a los detenidos, aún así les estamos permitiendo hacer un trabajo más cercano con ellos a esta ONG aconcagüina», dijo el Comisario Guzmán.