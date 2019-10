Concejal Beals advierte que empresa NEC Chile está inhabilitada para tener contratos con administración pública

ACTUALIDAD Ecuatoriano intentó matar a puñaladas a pareja argentina celebrando cumpleaños

El concejal Christian Beals Campos señaló que la empresa NEC Chile, que se acaba de ganar la licitación para explotar por estos cuatro meses los estacionamientos de superficie, se encuentra INHABILITADA en el Mercado Público.

Al respecto señaló lo siguiente: «El certificado de acuerdo 1435 del pasado 08 de octubre el Concejo Municipal decidió otorgar a la empresa, pero el tema es que la empresa adjudicada está inhabilitada en el Mercado Público, por lo tanto esta elección no es válida y no podría efectuar trato directo, solamente se interpretaría que podría esta empresa Nec Chile, podría hacer trato de subcontrato, lo cual es un asunto legal delicado porque podría configurarse cualquier tipo de alteración en el sentido de adjudicar a una empresa que no tiene los requerimientos para hacer contrato con el Estado, además hay otra infracción que cuando se hace trato directo, no se debe superar las 1000 UTM a enero del presente año, y eso da 48 millones de pesos aproximadamente y esta empresa, al generar 14 millones (cada mes), por cuatro meses supera eso, alcanza 50 millones y tanto, eso también está dentro de la ilegalidad. Me parece extraño ya que la municipalidad tiene una funcionaria especializada para ver todo este tipo de elevación cuando hay este tipo de actos al Portal Público, y también un equipo de abogados que tienen que fijarse que esto no suceda, por lo tanto los concejales que firmaron; dos rechazamos, también están incurriendo en incumplimiento de deberes porque confiadamente confiaron en lo que le dice la administración de que esto es válido, el administrador no firmó el acta que yo me he referido de aprobación, aparece sin firma con su nombre.

– ¿Cuando usted habla de que la empresa está inhabilitada, es información actualizada?

– Es actual, cuando uno ingresa al día de hoy está inhabilitada, yo lo sabía desde antes, pero por eso me opuse a este sistema. Hay que darle tiempo al tiempo ya que se va a hacer evidente que la municipalidad no puede ejercer el trato con esta empresa.

– ¿Por qué cree usted que igual se ganó esta licitación?

– Eso es lo que desconozco, desconozco cuál fue el motivo o desconocimiento de las irregularidades no sé, la verdad es un tema.

– ¿Qué debiera pasar con esto, teniendo en cuenta que ya debiera comenzar el cobro el día miércoles?

– Es que bajo estas circunstancias no puede asumir porque es un acto ilegal, o sea no puede una empresa, si tú analizas la empresa es una empresa de telecomunicaciones, no es de parquímetros, tendría que subcontratar a otra empresa, al contratar otra empresa asignándole a ella es una estafa definitivamente en su nombre, entonces tiene que quedar sin efecto los tres meses o cuatro meses que quedaban, dejarlos, hacer una buena propuesta de lo que podría venir, ver los tiempos, espacios, o si vamos a permitir el uso de parquímetros. Todo eso hay que regularlo.

– ¿Qué pasa si esta empresa se instala y empieza a cobrar?

– Está el recurso de ilegalidad en la Corte de Apelaciones de Valparaíso porque es un acto ilegal de la Municipalidad.

– ¿Lo va a presentar usted?

– Sí.

– ¿Cuándo?

– A medida que se instale, tengo 15 días y si esto que estoy diciendo persiste, yo presento el recurso.

– ¿Debiera ser inhabilitada y seguir sin cobrar parquímetros?

– He sido súper claro en el sentido que esta empresa esta inhabilitada para hacer contrato con la administración del Estado.

– ¿Esto es parte de su labor fiscalizadora?

– Sí, yo me he preocupado, he estudiado los temas y algunas veces la gente en general está ajena a esto y no entiende esta labor, piensa que uno es conflictivo, anda negativo, en el fondo uno está velando. Yo lo lamento por los funcionarios que están sin trabajo, pero tampoco podemos permitir ilegalidades en pos de 40 funcionarios y hay toda una ciudad atrás. NUEVA VOTACIÓN

Para abordar la problemática, el Concejo Municipal se reunió ayer en la tarde, luego de lo cual se informó que «el municipio, con autorización del Concejo Municipal, realizará un nuevo llamado para adjudicar vía trato directo la concesión del sistema de parquímetros. Mañana (hoy), en la sesión ordinaria del Concejo, se realizará la votación que ya fue acordada esta tarde (ayer) y se procederá a la convocatoria para que el viernes se tenga un resultado. Esto luego de una serie de inconsistencias que presentó la empresa NEC, razón por la que se decidió no seguir el trámite administrativo correspondiente, lo que significó que no suscribió el contrato respectivo».