ACTUALIDAD Intenso operativo policial en busca de ‘Los Vaquillas’ en Villa 250 Años

Concejal Beals pide poner término a contrato con empresa de parquímetros

A 5 años de cárcel condenan a la ‘Tía Chela’ por microtráfico de pasta base

Lo capturan por facilitar parcela para laboratorio del narcotráfico

Con la película ‘Gloria’ comienza este viernes Ciclo de Cine Chileno en Llay Llay

Urgen más premios para el Bingo Solidario de Verónica Balboa Crónica Concejal Beals pide poner término a contrato con empresa de parquímetros Edil es partidario de no cobrar por estacionamiento: El concejal Christian Beals Campos pidió mediante oficio en la última sesión del Concejo Municipal, poner término del contrato que mantiene la municipalidad con la empresa de parquímetros, ello debido al incumplimiento en el pago de las mensualidades convenidas en el contrato al municipio sanfelipeño.

Beals reiteró que él no es partidario del cobro de parquímetro a los automovilistas: «La verdad que todos saben que yo no soy partidario de tener cobros municipales por parquímetros a los ciudadanos. Yo creo que ya está suficientemente comprobado que nosotros pagamos derechos en la carretera, patentes municipales y no están las situaciones como para hacer una actividad que sea placentera por lo menos con un vehículo, más encima estar pagando un estacionamiento a una empresa que no ha respondido a la municipalidad, hay que tener en consideración que esta empresa se ganó la licitación básicamente porque el mayor porcentaje de puntos fue dado a que tenían un sueldo promedio a los cuarenta trabajadores de 650 mil pesos, cosa que hasta ahora no se ha comprobado que fue así e incluso hay atraso en el pago de las imposiciones», señaló.

– ¿Cuánto atraso es ese?

– Hay uno que tiene diez meses, la empresa en sí a la municipalidad pagó diciembre y debe cinco meses, y también hay que hacer presente que la municipalidad tenía un pago de 23 millones, que a raíz de estas modificaciones de la disminución de los calzos, cosa que estaba en conocimiento de ellos también, solicitó una rebaja del 50% equivalente a 12 millones de pesos, y ellos están todos los días con dineros frescos que un cálculo aproximado de 800 calzos en esa época, con un 60% de ocupación, mínimo ganaban 80 millones de pesos mensuales, de los cuales 30 a 40 iban destinado a pago de los funcionarios, el resto utilidad, entonces no resulta lógico que no paguen. Le solicité al alcalde que haga presente la licitación y haga término de contrato, porque cuando no hay un pago en un tiempo determinado se ejercen las boletas de garantía, pero esto se había preguntado al alcalde y no había tenido respuesta y hoy ya por escrito formalizando una situación que nosotros no podemos obviar.

– ¿Podría en los próximos días dejar de trabajar la empresa de parquímetros?

– Yo creo que si las cosas se dan de cierta manera determinada y hay insuficiencia de fondos, hay que pensar también que cuando empezó esta empresa los primeros cuatro meses no pagó y el administrador en esa época le dio posibilidades de pago en cuatro cheques que no fue consultado al concejo también, y eso cada vez que la municipalidad ejerce acciones sobre 500 UTM tiene que ser consultado al concejo. Bueno, ahora está claro que la empresa no responde y el alcalde va a tener que tomar una determinación. Se le solicitó como concejo y yo creo que estamos al término de la relación, lo ideal sería no seguir con empresa de cobros de parquímetros en la ciudad.

Cabe recordar que la municipalidad le dio un plazo hasta fin del mes de mayo para tener todo al día en cuanto a imposiciones se trata. A 5 años de cárcel condenan a la ‘Tía Chela’ por microtráfico de pasta base » Intenso operativo policial en busca de ‘Los Vaquillas’ en Villa 250 Años