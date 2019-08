Concejal Beals renuncia a la UDI e insiste en retiro de algunas ciclo vías del centro

El concejal Christian Beals Campos, anunció su renuncia a la UDI, su partido político,, argumentando total falta de apoyo de la colectividad política. Junto con lo anterior, el edil también insistió en la necesidad de remover algunas ciclo vías, señalando que van a realizar mesas técnicas para saber qué ciclo vías serían retiradas. No obstante, fue enfático en señalar que no está contra los ciclistas.

Comentó que este lunes sacó una «foto mental» entre las seis y siete de la tarde y se encontró con el centro de San Felipe vacío: «Absolutamente no hay gente circulando, las calles vacías, el comercio poco activo a una hora relativamente temprano, entonces, ¿eso es lo que queremos para nuestra ciudad? Estas son ideas que lamentablemente los gobiernos de izquierda básicamente trajeron de Europa, de inventar un sistema de ciclo vías en la ciudad Europea, claro porque el europeo promedio entre 20 y 40 años no tiene hijos, vive solo y anda en bicicleta, pero ¿cómo estimulas la familia en bicicleta, sacas a todos en bicicletas, vas a comprar en bicicletas?, entonces eso lo único que ha producido una desarticulación del centro, y lo que hemos discutido que lógicamente que los estacionamientos son más validos en ciertas áreas para el comercio existente que las ciclo vías, que lo ocupa el 0,4% de la población», señaló.

– ¿Qué va a pasar ahora?

– Vamos a tener reuniones técnicas para determinar cuáles vamos a remover, porque hay consenso en eso, que hay que sacar e instalar probablemente en alguna área, porque también el ciclista, si nosotros no es que estemos contra las bicicletas, lo que nosotros y yo especialmente digo, no es compatible calles estrechas, no diseñadas para meter bicicletas, y vehículos, y eso produce un conflicto permanente, y la idea es que las bicicletas también tengan su estacionamiento, porque este plan no fue diseñado con estacionamientos para bicicletas, especialmente en las alamedas, tampoco hay en el centro. Ahora, con la nueva regulación de la ley, la bicicleta perfectamente puede usar las calles, hay ciertas regulaciones en cuanto a los metros de adelantamiento por parte de los vehículos y también prohibición de dejar las bicicletas en ciertos lugares que son públicos, entonces hay una serie de regulaciones nuevas.

En otro aspecto y tras ser consultado sobre lo informado por la municipalidad respecto a que pasan 450 ciclistas diario por las ciclo vías de calle Prat, Beals dijo que no creía en esa cifra, «porque el sistema que yo conozco es vía visual, con marcadores permanentes que uno puede detectar cuando pasa y si marca o no, y eso está en los países de Europa, aquí no hay; es algo que no lo controlamos, no sé quién lo mide, si es direccional flujo a flujo y si la misma cantidad de bicicletas dando vueltas o en el mismo lugar puede dar cien vueltas y lo marca diferente, entonces no me parece que sea tan trasparente como para determinar. Además no hay ningún estudio previo, entonces no se puede comparar si estamos bien, estamos mal, y de hecho está bien que anden en bicicletas, si nadie se opone, si el tema es que las ciclo vías introducidas en la reglamentación chilena de ciclo vías, ciclo significa dos ruedas, puede tener motor eléctrico hasta cierta potencia y no más allá 25 kilómetros, esa es la definición de ciclo vías, y por definición deben estar donde hay conflicto peatonal y conflicto de paso de bicicletas y vehículos, y aquí se produce especialmente en la zona céntrica, por ejemplo la calle Merced con Coimas, al doblar a la izquierda, el que va por Merced tiene que enfrentarse a los peatones y a las bicicletas y eso por ley, por definición, no puede ser».

También el concejal Mario Villanueva pidió en la sesión de ayer un estudio para saber la realidad del uso de las ciclo vías.

RENUNCIA A LA UDI

En cuanto a la renuncia a la UDI, señaló que se dio porque personalmente se siente «aislado», en el sentido que él es el único concejal de la UDI en la zona: «La organización de la UDI está prioritariamente en Los Andes y yo no he sentido ese apoyo, básicamente cuando cómo profesional postulé a la dirección del Servicio de Salud Aconcagua, donde según mi entender podía hacer una muy excelente labor en el sentido de reducir las listas de espera o los problemas atribuibles a urgencia que nadie lo ha podido solucionar… Pero yo sí no tuve el apoyo, todo lo contrario, fue la UDI que me disparó fuego amigo, entonces no me sentí representado», señaló Beals.

Otro de los motivos esgrimido es el poco apoyo que ha tenido para realizar su labor de concejal, porque de su bolsillo ha tenido que costear todas las acciones legales que ha interpuesto contra la municipalidad de San Felipe con el único fin de buscar transparencia: «También la lucha que he tenido yo de frentón contra el sistema de transparencia municipal ha sido costo mío, sin apoyo absoluto de nuestro partido; la premisa es la transparencia y eliminar los focos de corrupción que pudiesen existir en ciertas áreas y la municipalidad es una de esas», indicó.

Dijo finalmente que ayer en la tarde se iba a reunir con el secretario nacional de la UDI para plantearle personalmente sus aprehensiones y motivos de su renuncia.