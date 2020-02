ACTUALIDAD Concejales analizan suspender o eliminar ciclovías del centro de San Felipe

Crónica Concejales analizan suspender o eliminar ciclovías del centro de San Felipe Director de Tránsito Guillermo Orellana asegura que por ahora se suspenderían algunas: Como un 'balde de agua fría' se recibió la noticia ayer lunes cuando el titular de Tránsito, Guillermo Orellana, se refirió a la posible eliminación de las tan famosas ciclovías ya instaladas en varías vías del damero central de nuestra ciudad. Esto luego que en sesión ordinaria del Concejo Municipal, varios concejales mencionaran y ventilaran esa idea, manifestándose algunos tanto a favor como en contra. Diario El Trabajo habló con Guillermo Orellana, director de Tránsito de San Felipe, para conocer su punto de vista técnico: «Esta es una propuesta del Concejo que en el gobierno anterior trabajó el tema, y viendo el asunto legal que produce el tener que compartir la vía especialmente en algunas calles que no dan el ancho para poder tener una convivencia vial. El tema no es que se eliminen (las ciclovías) aquí lo que se está planteando es una suspensión por parte de la Comisión de Tránsito, que es lo que se tratará en otra reunión, porque hay un tema también dentro de los concejales que han planteado que calle Merced es una vía de servicio y ese argumento también está vigente porque no se ha podido aún solucionar», dijo Orellana. Según explicó el funcionario, esta suspensión consistiría en «dejar el servicio que corresponda a la decisión de la autoridad local, en este caso al alcalde Patricio Freire. Si quieren dejar ciclovías, déjenlas como corresponda para que tengan seguridad. Si hoy día no se puede por el espacio del ancho con vehículos que no alcanzan tienen que pasar sobre los tachones, entonces el espacio físico no te permite generar, entonces o se hace un servicio de parquímetros o la ciclovía, pero que opere dentro de la norma de seguridad de la convivencia vial, y eso es lo que busca conseguir el Concejo», agregó el funcionario. ¿SE DERRUMBA? Orellana, al ser consultado por la gran promoción que se le hizo al Plan De Gestión Vial frente al caos que en algunas horas y sectores de la ciudad se generan, respondió que «el Plan de Gestión Vial es algo más grande que sólo quitar tachones, eso es algo que no tiene sentido y no significa tampoco echar todo abajo; lo que se quiere es suspender y parar el efecto en la comunidad, nada más, que se trabaje un poco mejor, más seguro, nada más que eso, y si eso no resulta, a buscar la manera de que la convivencia vial se pueda implementar. Tenemos que aprender a transitar peatones, ciclistas y conductores, esperamos que el trabajo de la Comisión de Tránsito con la Unidad Legal y la de Transporte que se incorporarán a este servicio (…) la calle que se presume será suspendida creo que es la calle Merced, que es la más concurrida porque volvió el parquímetro, por lo que hay voces ya de algunos concejales que preguntan 'cómo va a llegar Parquímetros a cobrar un derecho en donde no se permitiría estacionar', pero también la Autoridad tiene que ver que no tiene espacio para entregar el servicio a la comunidad por la escasez de estacionamientos, hay una gran demanda en eso», señaló Orellana. No se sabe a ciencia cierta si sólo se trata de una ordenanza real para ejecutarse; un simple capricho político o quizás una respuesta al problema vial que vivimos en nuestra ciudad, lo cierto del caso es que pareciera ser que a esta altura no se vislumbra una adecuada convivencia vial como fue anunciada en 2019. Roberto González Short