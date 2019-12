ACTUALIDAD Corte ordena reclusión provisoria de presunto homicida de Martín Benítez

Crónica Concejo rechaza anular votación que cesa a empleados de Comunicaciones Teatro Municipal también se quedó sin técnico de sonido: Bajo un tenso ambiente y acalorados reclamos de una y otra parte, la mañana de ayer martes en la sesión ordinaria del Concejo Municipal de San Felipe se rechazó la posibilidad de volver a someter a votación el programa del Departamento de Comunicaciones, y mantener por consiguiente la vigente votación del Concejo anterior de 4 contra 3 votos, lo que significa que seis profesionales del área serán desvinculados a contar del 31 de diciembre. QUEDAN CESANTES De acuerdo a lo argumentado por los concejales Patricia Boffa e Igor Carrasco, es que no se presentó ninguna modificación al programa anterior, de acuerdo a la sugerencia que se había hecho, por lo que no procedía someterlo nuevamente a revisión y posterior votación. Esto llevó a que los profesionales de Comunicaciones de la Municipalidad de San Felipe reaccionaran ante la negativa de los concejales en cuanto a que no existía la argumentación suficiente para anular la votación, considerando que la no aprobación significa que desde enero ya no podrán trabajar y esa unidad desaparece, quedando sólo Relaciones Públicas a cargo de un profesional. TEATRO CERRADO Según trascendió extraoficialmente, la medida no compromete sólo a Comunicaciones sino que también al Teatro Municipal, dado que al técnico de sonido del recinto tampoco se le renueva su contrato, lo que obligaría a suspender todas las actividades programadas para enero e incluso febrero, lo que podría prolongarse por más meses. La decisión de los concejales significaría que todos los procesos de licitación de Comunicaciones y actividades que desarrolla el municipio quedarían comprometidos; por ejemplo, la campaña de permisos de circulación, Cuenta Pública, aniversario, entre otras. Sumado a que también caería en inactividad las redes sociales de la municipalidad al no contar con ningún profesional a cargo. Cristian Ávila, ingeniero comercial que labora en Relaciones Públicas, indicó a Diario El Trabajo que esto refleja que podría existir la figura de acoso laboral, y que se recurrirá a las instancias pertinentes que ayuden a esclarecer los hechos: «Nosotros no tenemos a nadie que nos defienda y estamos al libre albedrío de lo que ellos digan (…) No queda claro el por qué los concejales argumentan no continuar con esta unidad; la concejala Boffa iba a ser garante que nadie iba a quedar sin trabajo y hoy seis funcionarios a honorarios quedan cesantes, seis familias quedan sin sustento económico, en situación absolutamente discriminatoria», fustigó Ávila. Roberto González Short