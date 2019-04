Condenan a 12 años de cárcel a hombre que embarazó a niña de 13

A doce de años de cárcel fue sentenciado un hombre de 63 años por violar a una niña de 13 años en 2014, en la comuna de Santa María.

La información la entregó el fiscal a cargo del caso, Alejandro Bustos, quien indicó que «así es tuvo lugar la lectura de la sentencia, el imputado ya había sido condenado en el veredicto, iban a informar sobre el quantum de la pena asignada, el tribunal estimó que verificándose las circunstancias atenuantes que habíamos adelantado, pero tomando en consideración que son tres delitos de Violación, la pena única a imponer es de doce años, eso significa que tiene que entrar a cumplir una pena efectiva del quantum ya señalado, sin perjuicio que más adelante pueda optar a beneficios intrapenitenciarios, pero por ahora son doce años los que debe cumplir, la defensa había solicitado la pena de cinco años y un día pidiendo que se considerara la atenuante como muy calificada lo que fue escuchada y ahora está en el plazo de los diez días en que la defensa pueda presentar algún Recurso de Nulidad, y por lo tanto ahora estamos a la espera que quedar ejecutoriado el fallo», indicó el fiscal Bustos.

ASÍ OCURRIÓ

– Fiscal, si pudiera refrescar la memoria y contar el contexto en que se dan las violaciones ¿cuándo suceden estos hechos?

– Estos hechos tienen lugar a mediados del año 2014, antes que la víctima cumpliera los 14 años de edad, mantienen relaciones sexuales en tres oportunidades en la comuna de Santa María con el imputado, son relaciones sexuales consentidas, no hubo violencia ni intimidación, un acuerdo entre ellos, ahora considerando que ella aún no cumplía los catorce años de edad, se da el tipo penal de Violación impropia, esto es acceder carnalmente con una niña que no ha cumplido los catorce años, por lo tanto independientemente que haya habido consentimiento o no, se presume el delito de Violación igual.

El fiscal indicó que estos hechos se develan porque la niña queda embarazada; «es el Cesfam que al tomar conocimiento que la fecha probable de concepción había sido cuando la chica tenía menos de catorce años, hacen la denuncia y con eso comienzan las indagaciones».

– ¿Ahí aparece el nombre del imputado?

– Exactamente, aparecen varios sospechosos y se realizan las pruebas biológicas que permitieron determinar la paternidad del acusado.