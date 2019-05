Condenan a mujer a cuatro años por conducir ebria y protagonizar accidente fatal

Costó vida a joven estudiante:

En libertad vigilada cumplirá su condena la conductora que manejaba en estado de ebriedad el automóvil en el cual murió la joven estudiante del Colegio Alemán, Constanza Adriazola

El Tribunal Oral en Lo Penal de San Felipe condenó a cuatro años de libertad vigilada a Josephine Belen Aldridge Sanhueza, conductora del automóvil en el cual la noche del 3 de noviembre de 2017 viajaba Constanza Adriazola, joven estudiante del Colegio Alemán, quien producto del fuerte impacto con un árbol perdió la vida.

Al respecto el fiscal a cargo del caso, Andrés Gallardo, dijo que lo dejaba satisfecho la sentencia, «por cuanto la condenaron a cuatro años de presidio menor en su grado máximo, nosotros estábamos pidiendo cinco años, hay que tener en cuenta eso sí que tenía aminorantes de irreprochable conducta anterior, también cooperó dentro de la investigación en un aspecto, no en todo, y también le dieron la accesoria de inhabilidad perpetua para conducir vehículo motorizado. La familia está satisfecha con la sentencia debido a que fue una causa complicada, fue debatida la audiencia de juicio oral porque la defensa iba con una teoría distinta que era bajo la influencia; es más, la defensa llevó perito científico con varias publicaciones y textos a su haber, nosotros íbamos contraperitos del SML, entonces fue debatido el punto de alcohol en la sangre y también los testigos de nosotros reflejaban como vieron a la sentenciada y ya en esta etapa ya condenada, con rasgos y formas físicas en su cara, en su forma de hablar, aliento de que podría pensarse que estaría en estado de ebriedad, lo cual sumado a lo que decía la perito del SML (Servicio Médico Legal), podríamos llegar nosotros según la fiscalía, a que efectivamente estaba bajo los efectos del alcohol sobre 0,8 al momento del hecho, y toda esa prueba analizada por el tribunal llegó a la conclusión de que lo que planteaba la fiscalía en su posición era lo correcto», señaló.

– Eso tomando en cuenta que el examen de alcoholemia se la hizo horas después.

– Se la hizo tres horas después, nosotros por eso pedimos una pericia que se llama retroproyección, entonces el perito dice: ‘Yo hago un cálculo matemático que tres horas atrás el alcohol en su sangre tenía un rango tanto’… un rango, no dice una cifra única, y dentro de ese rango medio y dentro de ese medio entraba también la otra prueba que presentamos para hacer un caso sólido, para determinar no solo retroproyección, sino los testigos que hablaron, es lo que ella dijo, por lo tanto uniendo todas esas pruebas pudimos llegar a la conclusión que era manejo en estado de ebriedad.

El fiscal Andrés Gallardo recalcó que Josephine Aldridge Sanhueza fue condenada por dos delitos: manejo en estado de ebriedad causando muerte y manejo en estado de ebriedad causando lesiones leves, «porque en el auto que ella conducía iban dos personas: Catalina Belén Adriasola, que falleció, y Florencia que resultó con lesiones leves; cuatro años por el manejo en estado de ebriedad causando la muerte y 41 días por el manejo en estado de ebriedad causando lesiones leves y la inhabilidad perpetua para conducir vehículos, de por vida», indicó.

– ¿No hay pena efectiva?

– No, no, ella pudo optar a beneficios de penas sustitutivas, aminorantes número 6 estuvo más en su casa cumpliendo arresto domiciliario total, lo que consideró también el tribunal dentro de algunas de las sentencias.

– ¿Cómo se cumplen este tipo de penas, Gendarmería la visita mensualmente en su casa?

– No, no, ella tiene que acercarse a Gendarmería y contactarse con el delegado que está a cargo de cerciorarse que ella va a cumplir esa libertad vigilada. Si ella no la cumple se hace un informe al tribunal y se hace una audiencia respectiva para ver si se revoca o se mantiene esa pena sustitutiva, es decir tiene que cumplir los cuatro años.

– ¿Pero se le abona el año que estuvo con arresto domiciliario total?

– El arresto domiciliario total se abona si tuviera que cumplir efectivamente y no va en este caso.

Cabe señalar que la imputada con su defensa no se presentó a la audiencia de lectura de la sentencia.

FAMILIA SATISFECHA

Por su parte la madre de Constanza, Débora Dinamarca, dijo que ellos como familia quedaron conformes: «Quedamos bien tranquilos, conformes con lo que finalmente queríamos, nosotros como papás habíamos hablado el tema y no queríamos cárcel para ella porque somos empáticos y somos capaces de ponernos en los zapatos de ella. Podría haber sido mi hija que me pudo haber sacado del auto, me hubiera pasado lo mismo, no sé, pero lo que nosotros luchábamos era por la cancelación de la licencia de por vida perpetua como dijo la jueza, así es que yo con eso me doy por pagada», señaló.

– ¿La familia se ha acercado a ustedes a pedir perdón, disculpas?

– No, no desde el día uno, nadie.

– ¿Las tiene un poco dolidas a ustedes?

– Yo creo que… no sé si dolido, pero yo creo que todo este escenario se hubiera evitado si ellos hubieran sido un poco empáticos, nosotros somos como de piel, un «estoy contigo», pero eso nunca pasó.

– ¿Cómo están como familia?

– Tranquilas… tranquilos, mi marido en su trabajo, pero yo vine representando con mis hijas a la familia… noo… bien, ahora yo creo que puedo dormir tranquila y saber que hice justicia por mi hija, yo la conocía como era y era justiciera y había que hacerlo.

– Oiga su marido dijo: «Hay que disfrutar… disfrutar a los hijos» ¿Qué le parece?

– Eso es lo que hay que hacer ahora con estas dos chiquititas que nos quedan… estamos para ellas.

Ahora quedan diez días para presentar un recurso de nulidad ante el mismo Tribunal Oral en Lo Penal. Se debate en la Corte de Apelaciones y ahí mismo se resuelve si se acoge el recurso y anula el juicio o deniega la causa y queda ejecutoriada.