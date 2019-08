ACTUALIDAD Conductor de 19 años muere al chocar vehículo contra árbol en ruta Troncal 601 (ex 60 CH)

Adolescente de 17 años de edad muere tras volcar motocicleta en camino Tocornal

Violento asalto con estoques y revólver a fogueo afecta a botillería 'La Cava' de Av. O'Higgins

Teatro Municipal de San Felipe celebra 20 años de exitosa vida cultural el próximo viernes 16

Acto delincuencial no permite funcionar a jardín infantil ‘Los Pingüinitos’

Unidad de Cuidados Intensivos Hospital San Camilo celebró 25 años de su creación Policial Conductor de 19 años muere al chocar vehículo contra árbol en ruta Troncal 601 (ex 60 CH) Nueva tragedia ocurrida a primeras horas de ayer jueves: El conductor iba acompañado de un menor de ocho años de edad, hijo de una compañera de trabajo, a quien iba a dejarlo hasta el Colegio Alemán de San Felipe, salvándose de esta tragedia. A eso de las 07:50 horas de la mañana de ayer jueves se produjo un violento accidente de tránsito en el sector El Peñón de la ruta Troncal 601, luego que un vehículo se estrellara contra un árbol, falleciendo el conductor de 19 años de edad identificado como Claudio Sebastián Díaz Aguilera.

Según el reporte policial, el conductor circulaba por dicha ruta desde la comuna de Catemu en dirección a San Felipe, acompañado de un menor de edad, efectuando una maniobra de adelantamiento sin percatarse que por la pista contraría circulaba un microbús de locomoción colectiva, debiendo salirse bruscamente de la pista para terminar chocando contra un árbol.

Al lugar concurrieron los organismos de emergencia tales como Carabineros, Bomberos y personal del Samu, trasladando al conductor en estado grave y al menor de ocho años de edad, quien resultó ileso.

Sin embargo cerca del mediodía de ayer jueves, el joven conductor falleció en dicho centro hospitalario producto de las múltiples lesiones sufridas tras este accidente de tránsito.

El Fiscal de turno dispuso la concurrencia del personal especializado de la Subcomisaría Investigadora de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros de San Felipe para la elaboración del informe que determine las causas de este trágico hecho.

Asimismo la policía uniformada refirió que el menor de edad no tiene parentesco con el fallecido, y que su progenitora sería compañera de trabajo del conductor, solicitándole el traslado del menor hasta el Colegio Alemán de San Felipe.

Según se pudo conocer, el joven fallecido fue estudiante del Liceo Fernando Silva Castellón de la comuna de Catemu.

Pablo Salinas Saldías Adolescente de 17 años de edad muere tras volcar motocicleta en camino Tocornal »