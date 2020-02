ACTUALIDAD ¡Alerta por Coronavirus!: primer caso sospechoso en el Hospital San Camilo

Lo más selecto del Voleibol Playa Femenino de Chile llega a Putaendo

Conductor de tractor choca motociclista y huye dejándolo herido de gravedad

‘Dino Palooza 2020’ promete sorpresas este sábado en su primer festival musical

En su etapa final habilitación de segundo tramo de Hermanos Carrera Nororiente Policial Conductor de tractor choca motociclista y huye dejándolo herido de gravedad Con fracturas en tibia y peroné de su pierna derecha resultó un joven de 18 años de edad que el día sábado, en horas de la noche, fue chocado por un tractor en calle Canto, sector Calle El Medio en la comuna de Santa María. Tras el incidente, el conductor del tractor se dio a la fuga, sin prestar la ayuda necesaria a la víctima, identificado como Manuel Alejandro Muñoz Contreras, de 18 años de edad. Carabineros de Santa María confirmó esta información señalando que ellos se enteraron del accidente que se produjo el día sábado 22 de febrero, a eso de las 20:00 horas aproximadamente, luego que la Central de Comunicaciones de Carabineros de San Felipe informara del hecho ocurrido en calle Canto del sector Calle El Medio. Debido a lo anterior el personal de servicio se traslada de inmediato al lugar, una vez allí se constató la veracidad de lo denunciado, encontrando a la persona tendida en el suelo. El herido estaba siendo atendido por personal del SAMU e inmediatamente fue trasladado al Hospital San Juan de Dios de Los Andes. Carabineros de la tenencia de Santa María concurrió hasta el Hospital de Los Andes para entrevistarse con el herido, quien les manifestó que momento antes, cuando conducía su motocicleta por calle Canto en dirección oriente a poniente, al llegar a la altura del kilómetro 1680, procedió a efectuar una maniobra de adelantamiento a un tractor que lo antecedía, sin embargo el conductor, sin señalizar y en forma sorpresiva, viró para ingresar a un predio agrícola, impactando su motocicleta en el costado derecho, acción que lo llevó a perder el control, cayendo al pavimento. Dijo que el conductor del tractor, una vez ocurrido el accidente, no le prestó la ayuda necesaria y más encima huyó del lugar. Personal de todas maneras volvió al lugar del accidente con la finalidad de recabar antecedentes sobre el conductor, pero no fue posible. A consecuencia de lo anterior, el joven conductor de la motocicleta resultó además de su fractura, con una herida cortante en su pierna izquierda y hematoma en brazo izquierdo. Su madre Ana Contreras lamenta que el chofer del vehículo pesado no le haya prestado ayuda: «Tengo rabia e indignación porque dejó botado a mi hijo, no fue capaz de ayudarlo», señaló. Reconoce que fue el casco que llevaba su hijo el que le salvó la vida cuando se dirigía a la casa de un amigo. Hasta el momento no saben nada sobre la identidad del conductor del vehículo pesado. Efectuado el examen de intoxilyzer, arrojó 0 grado de alcohol en el cuerpo del joven motociclista. ‘Dino Palooza 2020’ promete sorpresas este sábado en su primer festival musical » Lo más selecto del Voleibol Playa Femenino de Chile llega a Putaendo