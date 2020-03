ACTUALIDAD Conductor muere tras protagonizar ‘misterioso accidente’ en peaje Las Vegas

Policial Conductor muere tras protagonizar 'misterioso accidente' en peaje Las Vegas Vehículo cruzó el eje central de varias pistas para ingresar al lado contrario y estrellarse frontalmente, contra el sentido del tránsito y a velocidad elevada, con una patrulla de Carabineros que estaba estacionada. Un conductor de automóvil falleció en un confuso y 'misterioso' accidente registrado la noche de este martes en el Peaje Las Vegas, cuando por razones que se desconocen, el vehículo se estrelló contra una patrulla de Carabineros que se encontraba estacionada cerca de las garitas. En la ocasión el conductor recibió dos disparos por parte del personal uniformado, uno en su pierna y el otro en el abdomen. Los antecedentes que convierten este caso en un misterio son varios. En primer lugar hay que destacar que el conductor se desplazaba hacia el poniente, es decir hacia la costa. No obstante, por razones que resultan un verdadero misterio, antes de llegar a las garitas cruzó varias pistas para ingresar al lado contrario de la autopista, dirigiéndose contra el tránsito y a gran velocidad hacia el vehículo policial que se encontraba estacionado, al cual impactó frontalmente, resultando él y los funcionarios policiales con diversas lesiones. El hecho se registró la noche de este martes, alrededor de las 23:00 horas, causando conmoción entre los ya traumatizados funcionarios del peaje, como asimismo los numerosos conductores que a esa hora se encontraban en el lugar. La víctima fatal fue identificada como Danilo Cárdenas González, domiciliado en la Región Metropolitana, quien registraba antecedentes policiales. SUMARIO ADMINISTRATIVO Según el prefecto de Carabineros de Aconcagua, el recién asumido Jorge Chaban, se ha iniciado un sumario administrativo interno para transparentar los hechos, junto con ello informar al Ministerio Público: «Yo he instruido un sumario administrativo para determinar la transparencia y la claridad del procedimiento. Carabineros sufrieron un riesgo inminente, hubo una legítima defensa que está en antecedentes el Ministerio Público y por tal motivo ellos, los carabineros involucrados, quedaron con una declaración y prontamente podrá establecerse qué responsabilidad tuvieron», señaló el alto oficial. – ¿Está establecido si los disparos fueron antes o después del choque? – Eso es parte de la investigación, yo no me voy a adelantar a lo que ustedes me están consultando y solamente le quiero expresar que para transparentar aún más el procedimiento, yo he dispuesto un sumario administrativo, pese a que el fiscal determinó que hubo una ajustada legítima defensa por parte de los Carabineros. – Cuando fue detenido, ¿fue trasladado a la Comisaría o al Hospital de Llay Llay? – Eso no lo conozco adecuadamente, lo que sí fue la persona llevada al hospital a objeto de verificar su estado de salud, y que lamentablemente lamentamos como institución, falleció por un paro cardio respiratorio. – ¿Esto parte por un accidente donde se vio involucrado un vehículo policial que impactó esta persona? – Hay registros visuales donde hay un vehículo que ingresa al peaje contra el sentido del tránsito, invade en forma directa al carro policial que estaba estacionado, cumpliendo funciones preventivas en el lugar. Ustedes saben que el peaje Las Vegas ha sido vandalizado varias veces, y por tal motivo ese vehículo cruza el eje central de varias pistas, ingresa y rompe, en este caso colisiona frontalmente con la patrulla de Carabineros. – ¿Qué certeza hay de que la persona murió de un paro cardio respiratorio o por los disparos? – Eso lo determinó el médico en ese minuto, y obviamente la autopsia determinará cómo se originó este deceso. Hay más antecedentes que se encontraron en el sitio del suceso. – ¿Qué antecedentes? – Elementos que la persona tenía al interior de su vehículo, que son materia de investigación. – ¿Se decía que tenía un armamento y gran cantidad de bebidas alcohólicas? – No, no voy a dar detalles, solamente la fiscalía va a determinar eso. – ¿Son dos disparos, en qué parte de su cuerpo? – Un disparo en su rodilla y uno en el abdomen. – Se decía que presentaba lesiones atribuibles a golpes. – Eso es materia de investigación, materia de investigación. – Una vez que recibe los disparos, la víctima habría sido esposado, ¿qué hay de cierto? – Lo desconozco en este minuto lo que me están preguntando, pero como le digo, todos los alcances que ustedes me están haciendo van a ser investigados tal cual y en la forma más transparente posible. Tenemos registro, hay videos, hay concordancia con testigos que estaban en ese minuto en el lugar y por tal motivo nosotros ya entregamos los antecedentes al Ministerio Público. – ¿Cuál es la situación de los funcionarios? – Él está poli contuso producto de la misma situación que ocurrió, está prestando declaraciones y en este minuto está con el apoyo nuestro y nuestros abogados. – ¿Por qué poli contuso? – Producto del choque, se le activaron los airbags, ambos carabineros resultaron con lesiones leves. Usted comprenderá que es un choque en forma intempestiva. – ¿Cuál es la situación administrativa de los funcionarios? – Como dije anteriormente, un sumario administrativo para determinar los hechos tal como fueron. Vamos a aportar todos los antecedentes necesarios para que el fiscal establezca la responsabilidad. Más adelante el oficial reconoció que los disparos fueron después del choque. – ¿El fallecido tenía antecedentes policiales? – Tenía antecedentes policiales. – ¿El auto tenía encargo por robo?, porque venía sin patente. – Venía sin patente, pero no tenía encargo. – Posteriormente el cuerpo del conductor fue trasladado hasta el SML de Quillota para la autopsia correspondiente.