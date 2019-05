ACTUALIDAD Disparó contra una casa porque le negaron cargar su teléfono celular

Establecen alianza para recuperación de casa que habitó Gabriela Mistral Policial Conductora no respetó Pare y resultó herida al colisionar colectivo en Traslaviña con Freire La conductora de un automóvil resultó herida luego que colisionara con un taxi colectivo en la intersección de las calles Traslaviña con Freire en pleno centro de San Felipe.

El conductor del taxi colectivo, de nombre Víctor, dijo que el impacto fue muy fuerte: «Venía por Traslaviña hacia el centro y ella venía por Freire bajando y se ‘comió’ el disco Pare… Venía pero embalada bajando por Freire, no respetó nada y me pegó el ‘pencazo’ al colectivo. Gracias a Dios venía con mi cinturón y mi acompañante al lado y gracias a Dios no pasó a mayores; eso es lo importante, que no hubo lesionados. La conductora tiene un golpe en el cuello, llegó Carabineros y Samu y ella confesó que realmente se pasó el disco Pare, ella le comentó a Carabineros», indicó el conductor.

Por su parte el padre de la conductora, de nombre Claudio, dijo que su hija se habría distraído supuestamente por la instalación de semáforos.

Cabe destacar que a raíz de la violencia del impacto, ambos vehículos resultaron con cuantiosos daños. En lo que respecta al taxi colectivo, sufrió daños en el parachoques frontal, radiador, foco y óptico, avaluados en primera instancia por el conductor en un millón de pesos aproximadamente. Mientras que el automóvil de la mujer, correspondiente a un Peugeot, resultó con daños en el costado izquierdo.

La conductora venía con una acompañante. Ambas estaban conscientes y fueron atendidas en el lugar por personal del SAMU. Una vez que ya fueron examinadas las trasladaron hasta el servicio de urgencia del Hospital San Camilo.

