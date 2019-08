ACTUALIDAD Conductora resultó herida tras chocar furgón contra poste de electricidad en ex ruta 60 CH

Policial Conductora resultó herida tras chocar furgón contra poste de electricidad en ex ruta 60 CH Derivada de urgencia al Hospital San Camilo: Vehículo era utilizado para el transporte de personal de faenas agrícolas y por causas que se investigan, la conductora -que circulaba sola en el móvil- se estrelló contra el poste y volcó a un costado de la ruta Troncal 601. PANQUEHUE.- Con lesiones de consideración resultó una mujer de nacionalidad boliviana luego que el furgón que conducía se estrelló violentamente contra un poste de suministro eléctrico, terminando volcada a un costado de la ruta Troncal 601 (Ex ruta 60 CH) en la comuna de Panquehue.

El accidente ocurrió pasadas la 11:30 horas de la mañana de ayer lunes. Carabineros informó que la conductora del vehículo utilizado para el transporte de personal de faenas agrícolas, al momento del accidente circulaba sola.

Por causas que se investigan, la conductora circulaba por dicha ruta de oriente a poniente y precisamente en el kilómetro 20 de esta carretera, habría perdido el control del móvil, chocando contra el poste de alumbrado público.

A raíz de este accidente de alta energía, el furgón terminó volcado de costado a la orilla del camino, en tanto la conductora debió ser auxiliada por personal de la Unidad de Rescates de Bomberos de Panquehue para luego ser atendida por personal del Samu, siendo derivada hasta el servicio de urgencias del Hospital San Camilo de San Felipe, sin riesgo vital.

Producto de este choque, gran parte del sector centro de la comuna de Panquehue se mantuvo por largas horas sin el suministro eléctrico, mientras personal de Chilquinta efectuó las labores para retornar el servicio a los clientes.

Asimismo durante la emergencia el tránsito vehicular se mantuvo suspendido debido a que la estructura del poste cayó en medio de la calzada, restableciéndose luego de aproximadamente dos horas.

Hasta el cierre de esta nota, la conductora protagonista se mantenía en el Hospital San Camilo para determinar el diagnóstico médico de las lesiones sufridas y de acuerdo a ello, derivar los antecedentes por parte de Carabineros hasta el Juzgado de Policía Local y Fiscalía de San Felipe respectivamente.

Pablo Salinas Saldías